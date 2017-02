Reforma da Previdência causa discussão entre deputados caxienses nas redes sociais

Mirante 21/02/2017 | 09h48 Atualizada em

Começou assim: "O voto dele pode acabar com sua aposentadoria. Não deixe que ele vote contra você!". Este texto consta de material da CUT na luta contra a Reforma da Previdência, embaixo da foto de deputados da base do governo Temer, apoiadores em potencial das medidas. Entre eles, o caxiense Mauro Pereira (PMDB).



Outro deputado federal caxiense, Pepe Vargas (PT), postou o material em sua página no Facebook, acompanhado de um pequeno texto: "A CUT-RS alerta sobre deputados e senadores gaúchos da base de apoio a Michel Temer que ainda não deixaram claro como votarão no projeto de Reforma da Previdência. (...) Cobre de seu deputado e senador. Defenda sua aposentadoria."



Foi o estopim para algo já esperado, o antagonismo completo a respeito do tema Reforma da Previdência entre os dois deputados. O embate era inevitável. Mais cedo ou mais tarde, iria acontecer. O deputado Assis Melo (PCdoB), que assumiu em janeiro, embora não tenha participado do entrevero, também está na trincheira oposta à de Mauro.



Reação de Mauro



Mauro postou um comentário no Facebook de Pepe e reagiu:



"A CUT é uma central sindical que serviu de muleta para os governos Lula e Dilma e deu sustentação para que pudessem quebrar o Brasil, montando o maior esquema de corrupção da história, deixando um rombo gigantesco nos cofres públicos e mais de 12 milhões de desempregados.



(...) Eu, Mauro Pereira, tenho o maior orgulho de ser criticado por pessoas ligadas a entidades que tanto mal fizeram ao povo brasileiro, em especial aos trabalhadores!"



Réplica de Pepe



Bem mais longa, ela não demorou. A coluna selecionou uma parte da resposta do petista:



"O governo golpista que o senhor defende quer fazer esta reforma passar a toque de caixa. (...) Nós não vamos permitir que vocês façam isto sem o povo saber.Do senhor, conhecido nacionalmente como integrante da tropa de choque de Eduardo Cunha, reconhecido orgulhosamente como interlocutor do núcleo duro do governo, onde estão os mais corruptos homens públicos do Brasil, bem, do senhor não esperaria outra coisa que não esta reação."



Tréplica de Mauro



Muito mais longa ainda, veio ontem à tarde, sob forma de nota oficial. A seguir, um trecho selecionado.



"Algo precisa ficar claro: o que a CUT e seus assemelhados fizeram colocando uma fotografia minha num cartaz é uma falta de responsabilidade. Nós sequer começamos o debate na Comissão Especial da Previdência, as pessoas não sabem quais serão meus posicionamentos.Quanto à acusação leviana de que eu integrava a tropa de choque de Eduardo Cunha é mais uma inverdade. O que fazia era cobrar pautas que beneficiassem a nossa região. Eu votei a favor da cassação do deputado Cunha.O PT, durante seu desgoverno, dizia que era preciso mexer na Previdência para salvar o Brasil."



Debater o mérito



O debate foi nesse tom, um relembrando a trajetória recente do outro e as ligações com um governo e outro. Tem sua importância situar esses posicionamentos, mas o debate torna-se extenso, estéril e sem produtividade para efeitos de propostas para a Previdência.



Tomara que ambos parem por aí. A não ser que passem a debater o mérito, a começar sobre se, afinal de contas, há déficit ou superávit nas contas da Previdência.



Na Câmara, dia 3 de março



Pepe convidou Mauro para audiência pública sobre Reforma da Previdência dia 3 de março, na Câmara de Caxias. Mauro diz que participa.



Vai sair lasca.