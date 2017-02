Prefeitos da Serra discutem desafios dos municípios em painel realizado pela RBS em Caxias do Sul 

Evento 21/02/2017 | 17h17 Atualizada em

Elói Zorzetto (C) mediou painel com Luciano Pinto, presidente da Famurs (à esquerda) e Paulo Ziulkoski, presidente da CNM

Elói Zorzetto (C) mediou painel com Luciano Pinto, presidente da Famurs (à esquerda) e Paulo Ziulkoski, presidente da CNM Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Vinte prefeitos de cidades da Serra gaúcha participaram do Painel RBS Notícias nesta terça-feira, em Caxias do Sul. O encontro, que abordou o tema O Desafio dos Novos Gestores Municipais, teve como painelistas o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, e o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Luciano Pinto.



Leia mais

"Quem vai pagar o pato é o município", diz Paulo Ziulkoski, presidente da CNM

Reforma da Previdência causa discussão entre deputados caxienses nas redes sociais

Gastos com homenagens na Câmara de Caxias do Sul devem cair pela metade



O cenário econômico e as dificuldades financeiras que os municípios enfrentam e ainda enfrentarão pautaram o evento realizado na Casa Di Paolo e mediado pelo editor-chefe do RBS Notícias, Elói Zorzetto. Folha de pagamento do funcionalismo foi um dos assuntos levantados por Luciano Pinto.

— Tenho certeza que a maior preocupação dos prefeitos é atrasar salários. Se atrasar, não vai ser por mal.

As restrições que a PEC do Teto dos Gastos cria também foram comentadas por Ziulkoski. A regra estipula que os gastos públicos só poderão aumentar de acordo com a inflação do ano anterior.

— Por 20 anos não há um centavo novo para nada. É a inflação e mais nada — destacou.

Os prefeitos presentes do maior e do menor município foram convidados a responder como as cidades da Serra podem operar de forma conjunta para fortalecer a região apesar das diferenças partidárias. Ronaldo Boniatti, prefeito de Nova Pádua, foi o primeiro a responder:

— É fundamental buscar a integração regional. Acho que podemos apresentar cases que deram certo e levar para outros municípios — sugeriu.

— A população não tem paciência com política ideológica e partidária. A população quer gestores e administradores tomando conta das prefeituras. E quando se fala em gestão, se precisa de atitudes que confirmem que a gestão está na ordem do dia — completou Daniel Guerra, prefeito de Caxias do Sul.

Painel RBS Notícias foi realizado na Casa Di Paolo Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Problemas em comum

Prefeita de Serafina Corrêa, Maria Amélia Arroque Gheller, identificou-se com as preocupações apontadas durante o encontro. A prioridade, segundo ela, é a saúde, sem descuidar da folha de pagamento. Para garantir as contas em dia, ela já cortou cerca de 60% dos cargos em comissão e estuda a fusão de secretarias.

— Dadas as devidas proporções, são as mesmas dificuldades e as mesmas demandas de um município grande, embora Serafina Corrêa, com 16 mil habitantes, não pode ser considerado tão pequeno.

Já em Ipê, o prefeito Valério Marcon diz que a prefeitura, apesar do cenário desfavorável, consegue respirar aliviada. O equilíbrio financeiro, segundo ele, foi conquistado graças a uma gestão planejada.

— O segredo é trabalhar dentro do orçamento, não gastando mais do que se arrecada — aconselha o prefeito que está no segundo mandato.