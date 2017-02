Política no DNA dos vereadores de Caxias do Sul

Tradição 12/02/2017 | 14h39 Atualizada em

Dos 23 vereadores de Caxias do Sul, 11 têm ou tiveram algum parente na política. O número representa 48% dos parlamentares da atual legislatura, que iniciou em 1º de janeiro. O levantamento é do Pioneiro. O caso mais evidente é do vereador Chico Guerra, irmão do prefeito Daniel Guerra. Ambos são do PRB.



Também do PRB, o vereador Elisandro Fiúza é sobrinho do prefeito de Eldorado do Sul, Ernani Gonçalves (PDT). Neri, o Carteiro (SD), vereador mais votado na eleição de outubro de 2016, é irmão do ex-vereador de São Joaquim, em Santa Catarina, Antônio Gilmar de Andrade (PMDB).



Entre os vereadores com mais familiares políticos estão Adiló Didomenico (PTB) e Gládis Frizzo (PMDB). Adiló tem um primo que foi prefeito e vereador, um tio vice-prefeito e dois tios vereadores. Todos são de fora de Caxias. Gládis tem dois primos que foram vereadores e vice-prefeitos e um tio vereador. Ela é, também, prima de Mara Cristina Turmina Sangali (PMDB), vereadora de Nova Araçá.



– Acho que está no sangue, porque não temos convívio. Acho que é a genética mesmo, a gente traz isso – acredita Gládis.



Conforme o sociólogo e doutor em Ciência Política João Ignácio Pires Lucas, há uma certa tradição de famílias na política. Ele cita o exemplo do ex-governador Tarso Genro (PT) que é pai da ex-deputada Luciana Genro (PSOL).



– A tendência aqui (no Rio Grande do Sul) é que as famílias sejam do mesmo partido, com algumas raras exceções. A tendência é ocupar o mesmo espectro os que tem mais proximidade. Esses que são primos mais distantes fogem um pouco o padrão familiar – completa.



Os vereadores e seus familiares



O vereador Adiló Didomenico (PTB) vem de uma família de políticos. O primo Cleci Endrigo (PT) foi duas vezes prefeito do município gaúcho de Vila Maria (1997-2000 e 2005 e 2008) e vereador (2012-2016).



– A mãe dele era irmã do meu pai e o pai dele era irmão da minha mãe. Eu passava as férias na casa deles.



Também em Vila Maria, Adiló tem um tio, Marcelino Endrigo (PP), que foi vereador (1997-2000 e 2005-2008). Outro tio de Adiló, Severino Endrigo, foi vice-prefeito de Mondaí, no oeste catarinese, entre 1977 e 1983. Osmar Endrigo, também tio de Adiló e já falecido, foi vereador em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, no final dos anos 1980.



– São todos da família da mãe. Dos Didomenico, sou uma raridade. Eu vim embora muito jovem e me envolvi pela ligação com o atual governador – conta o vereador, natural de Marau, mas criado em Santa Catarina.



O vereador Kiko Girardi (PSD) era criança quando o pai, João Venâncio Girardi, concorreu a prefeito de Barracão. Não se elegeu, mas transmitiu para o filho o gosto pela política.



– Está no sangue. Ele gostava muito de política e futebol, que são as coisas que eu mais gosto. Infelizmente, ele morreu há 18 anos e não pode me acompanhar na política – lamenta.



Kiko também tem um primo, Preto Girardi, que concorreu a vereador em Caxias pelo PP nas duas últimas eleições.



A vereadora Paula Ioris (PSDB) tem um primo que já foi vereador em Vacaria na última legislatura. Eduardo Pagot assumiu como suplente pelo PT. Ele também foi secretário da Agricultura e Meio Ambiente. Nas últimas eleições, Pagot concorreu à prefeitura como vice-prefeito, mas não se elegeu. O pai de Pagot e tio de Paula, Levino Pagot, já falecido, concorreu a vereador em Vacaria na década de 1990.



A vereadora Gládis Frizzo (PMDB) também vem de uma família de políticos.O primo Arlindo Franceschetto (PDT) foi vereador em Gentil (RS) por dois mandatos (2005 a 2012) e vice-prefeito (2013-2016).



O primo Osmar Volpatto foi vereador em Guaíra, no Paraná, por dois mandatos (1997-2004) pelo PSDB e PPS, respectivamente, e vice-prefeito de 2013 a 2016 pelo PR.



O tio Antonio Franceschetto foi vereador em 1992 pelo PFL em Pato Bragado, no Paraná. A prima Mara Cristina Turmina Sangali foi eleita vereadora em Nova Araçá, pelo PMDB, para essa legislatura, assim como Gládis.

Vereadora Gládis Frizzo (E), Claudia Volpato e o primo Osmar Volpato, ex-vice-prefeito de Guaíra (PR). Foto: Arquivo pessoal / Divulgação

Edson da Rosa (PMDB) é primo de Anazilda Theodoro, também do PMDB, vereadora em Farroupilha entre 2005 e 2008.



Vereador em primeiro mandato, Chico Guerra (PRB) é irmão do prefeito Daniel Guerra, também do PRB.



– Os princípios são os mesmos e as posturas direcionadas para as mesmas ações – frisa Chico.



O tio do vereador Elisandro Fiúza (PRB), Ernani Gonçalves (PDT) é prefeito em Eldorado do Sul. Ele já havia sido prefeito da cidade entre 2009 e 2012.



– Não foi esse parentesco que me levou à política, mas, o ideal de uma política nova, um futuro melhor, com ética e trabalho – ressalta.

Paulo Périco (PMDB) repete, mais de 50 anos depois, a história do pai, Dino Périco, que assumiu como vereador pela primeira vez em 1962. Depois, foram mais dois mandatos. O trabalho do Périco pai foi, sem dúvida, uma influência para o Périco filho, que concorreu três vezes à Câmara, conquistando uma vaga em 2016.



– Meu pai disse nessa última eleição: ¿Eu trabalhei mais nessa eleição do que nas três que concorri¿. Ele trabalhou bastante. Tem muitos amigos da colônia, do interior por causa da bocha. A alegria dele foi a minha alegria – emociona-se.



Vereador eleito para a legislatura 2017-2020, Paulo Périco, com o pai e ex-vereador Dino Périco Foto: Fabiana de Lucena / Divulgação

Embora não tão próximo, o vereador Velocino Uez (PDT) também teve familiar na política. O ex-vereador Amadeo Mário Uez, já falecido, era primo do pai de Velocino. Amadeo foi vereador pelo PMDB entre 1993 e 1996.

Eleito pela primeira vez, Ricardo Daneluz (PDT) conta que muitas pessoas o confundem com o ex-vereador e ex-deputado Marcos Daneluz (PT). Mas eles não são parentes próximos. O petista é primo-segundo do pai de Ricardo.



Irmão de Neri, o Carteiro (SD), Antônio Gilmar de Andrade, conhecido como Marzinho foi vereador pelo PMDB em São Joaquim, Santa Catarina, por dois mandatos: entre 1993 e 1996 e de 2005 a 2008. Neri conta que tem pouco contato com Marzinho, que é irmão apenas por parte de pai:



– Até foi uma surpresa para ele quando me elegi. Ele nem sabia que eu estava concorrendo. Depois que eu me envolvi na política, a nossa relação ficou mais próxima.