No início do ano Legislativo, Guerra mostra preocupação com finanças da prefeitura de Caxias

O prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra (PRB), discursou durante 18 minutos na abertura do ano Legislativo na Câmara de Vereadores, nesta quarta-feira. Na manifestação, Guerra apresentou um resumo das ações colocadas em prática no primeiro mês de administração. Ele mostrou sua preocupação com as finanças do município e disse que o orçamento de R$ 1,9 bilhão estabelecido pelo governo Alceu Barbosa Velho (PDT) ainda está em fase de diagnóstico.

— Estamos debruçados sobre os números e almejamos chegar a planilhas reais da situação econômica do município. As primeiras tabelas sugerem que o cenário não é nada tranquilo.



Entre as medidas tomadas, o prefeito citou a compra de medicamentos no valor de cerca de R$ 1 milhão, a política de corte de despesas de pelo menos 30%, a extinção da verba de representação 50% dos Cargos em Comissão (CCs), e a redução pela metade dos CCs. Na semana passada, a prefeitura havia nomeado 98 pessoas. Ao todo, 144 CCs devem ser nomeados.



Rapidamente, Daniel Guerra comentou sobre a falta de apoio ao desfile das escolas de samba:



— A economia envolve também a disponibilidade de verbas para as festas promovidas ou apoiadas pelo município. Seguiremos como parceiros da estrutura básica, mas não teremos mais o dinheiro que tradicionalmente era usado.



Guerra também lembrou da redução da tarifa da água de 8,11%, valor da administração anterior. O novo percentual ficou em 6,45%. Segundo o prefeito, as medidas tomadas proporcionaram o cumprimento da legislação que determina o pagamento da trimestralidade — 2,16%.



O republicano encerrou o pronunciamento desejando que seu governo atenda aos anseios da população.



Antes da primeira sessão

Guerra disse que pretende ouvir todos os envolvidos no caso do fechamento da Farmácia do Ipam Foto: André Tajes / Agência RBS

Minutos antes do início da primeira sessão, o prefeito Daniel Guerra recebeu dois funcionários do Instituto de Previdência e Assistência Municipal (Ipam) na frente da Mesa Diretora. Eles entregaram uma nota de esclarecimento sobre a Farmácia do Ipam. Ao final da sessão, Guerra afirmou que pretende ouvir todos os envolvidos para tomar a melhor decisão para a cidade.