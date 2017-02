Morre ex-prefeito de Flores da Cunha, Heleno Oliboni

Gente 13/02/2017 | 19h52 Atualizada em

O ex-prefeito de Flores da Cunha, Heleno José Oliboni, morreu no final da tarde de ontem, no hospital do Círculo em Caxias do Sul, aos 70 anos. Ele estava internado desde dezembro do ano passado para tratamento de uma infecção bacteriana. Há três anos, Oliboni havia enfrentado um câncer de intestino que o deixou com a saúde fragilizada. Desde então, precisou ser internado por 16 vezes no hospital.



O pedetista foi prefeito por dois mandatos, de 1997 a 2004. Ele ainda concorreu em duas eleições: em 1992 e 2012, quando obteve 4.953 novos e ficou em terceiro lugar.



Segundo a filha, Adriana Oliboni, o pai viveu a vida toda tentando diminuir as desigualdades sociais.



- Nos últimos tempos ele repetia a mesma frase: o futuro começa todos os dias - conta Adriana.



Em 2011, o político lançou o livro "Heleno Oliboni _ Um Colecionador de Amigos". A obra, escrita por Jéferson Dienstmann Fernandes, conta a trajetória pessoal, empresarial e política do ex-prefeito.



O prefeito Lídio Scortegagna (PMDB) decretou luto oficial de três dias. Em breve manifestação o peemedebista destacou a atuação de Oliboni.



- Um nome de grande expressão política do município de Flores da Cunha, ele dedicou a sua vida à educação, à cultura e à política, contribuindo intensamente para o desenvolvimento social e econômico da comunidade florense - destacou Scortegagna.



O velório do ex-prefeito começa às 23h, na Capela São João Bosco, que fica junto a sede do Centro Administrativo. A cerimônia de sepultamento ocorrerá amanhã à tarde. O horário ainda não está confirmado.