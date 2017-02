Gastos com homenagens na Câmara de Caxias do Sul devem cair pela metade

Legislativo 16/02/2017 | 19h23 Atualizada em

Com a aprovação nesta quinta-feira do projeto que racionaliza a concessão de homenagens pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, os gastos com a entrega das distinções devem cair pela metade. Para este ano, a projeção é de um custo de R$ 9.721 com a compra de troféus, medalhas e placas. Em 2016, foram R$ 17.613,58. A economia neste primeiro ano de mudanças será de R$ 7.892,58.



A proposta, que entra em vigor até o final do mês, estipula a entrega de títulos a cada dois anos, alternando-se entre anos pares e ímpares (veja quadro). O critério atinge reconhecimentos como a Medalha Percy Vargas de Abreu e Lima e o Prêmio Servidor Público. Apenas o Prêmio Caxias do Sul permanece anual.

A iniciativa de autoria da Mesa Diretora e aprovada por unanimidade também define que entidades, associações ou empresas somente poderão ser homenageadas a partir de 10 anos de atividades, sempre em datas comemorativas múltiplas de cinco anos. A cada homenagem prestada, a próxima só deve ocorrer, no mínimo, 25 anos depois, também em datas múltiplas de cinco. A Universidade de Caxias do Sul (UCS), por exemplo, que ganhou sessão solene na terça-feira pelo aniversário de 50 anos de fundação, só poderá ser homenageada novamente pelo Legislativo caxiense quando completar 75.

Honrarias que são previstas, mas nunca foram concedidas, continuam existindo, mas sem obrigatoriedade. Em vez de serem entregues em sessões solenes, poderão ser dadas em reuniões das comissões do Legislativo. É o caso do Prêmio Câmara Municipal de Ecologia, Prêmio José Lutzenberger de Meio Ambiente, Mérito Sindical e Prêmio Dante Andreis de Jornalismo. A entrega dos diplomas, se ocorrer, também deve ser de dois em dois anos.

— É uma distinção da comissão sem que a Câmara tenha que entregar troféu, medalha — acrescenta o presidente da Câmara, Felipe Gremelmaier (PMDB).

COMO FICA



:: Títulos honoríficos e honrarias serão concedidos a cada dois anos, alternando-se entre anos pares e ímpares.



Anos ímpares

- Comenda Medalha Honeyde Bertussi (destinada a personalidades do tradicionalismo gaúcho)

- Comenda Medalha Percy Vargas de Abreu e Lima (reconhece o trabalho de pessoas e instituições na defesa dos direitos humanos)

- Comenda Medalha Zumbi dos Palmares

- Medalha Agricultor Destaque do Ano

- Comenda Mérito Sílvio Toigo de Construção Civil



Anos pares

- Troféu Mulher Cidadã

- Comenda Medalha Mérito Comunitário

- Prêmio Servidor Público Cidadão

- Selo Empresa Inclusiva

- Prêmio Doutor Mário David Vanin de Direito



:: O Prêmio Caxias do Sul continuará a ser anual. Ele é destinado a pessoas ou entidades, locais ou de outros municípios, que se destacam em serviços prestados à comunidade de Caxias do Sul nos mais diferentes campos de ação.

:: Homenagens que são previstas, mas nunca ocorreram, poderão ser concedidas a cada dois anos, mediante entrega de diplomas pelas comissões permanentes ou temporárias ou ainda pelas frentes parlamentares.

:: Entidades, associações ou empresas somente poderão ser homenageadas a partir de 10 anos de atividades, sempre em datas comemorativas múltiplas de cinco anos.

:: A cada homenagem realizada, a próxima só poderá ocorrer, no mínimo, 25 anos depois, sempre em datas comemorativas múltiplas de cinco anos.