Funcionários da Farmácia do Ipam, em Caxias, podem ter desconto no salário

Os funcionários da Farmácia do Ipam que se ausentaram do trabalho, sem justificar, para participar da sessão da Câmara de Vereadores, quarta-feira, início do ano legislativo, podem ter as horas descontadas. Eles estiveram na Câmara acompanhando o pronunciamento do prefeito Daniel Guerra (PRB) e para protestar contra o possível fechamento das unidades da Farmácia. Os funcionários foram representados na tribuna por Alcione Borges de Oliveira. São 78 celetistas ameaçados de demissão.



O desconto será para quem tem falta não justificada, com repercussão no repouso semanal remunerado. O assunto foi levantado pelo vereador Elói Frizzo (PSB), na sessão desta quinta-feira. Ao dizer que o novo governo é gerador de conflitos, citou o caso do Ipam:



— Se não pode fazer o que fez o servidor do Ipam, que veio aqui se mobilizar, defendendo os seus direitos, e imediatamente baixar uma ordem lá mandando descontar os salários e tudo, cortando as horas, o fim de semana, então, a gente percebe ali uma certa imaturidade.



O presidente do Ipam, André Wiethaus, confirma que os funcionários que não tiveram comprovação de justificativa por não terem trabalhado, terão as horas descontadas do salário.



— Sem trabalho, sem justificativa, tem o corte. Quem tem banco de horas pode compensar — declara.



Ele diz que sequer pediram autorização para se ausentar do trabalho.



O diretor-administrativo da Farmácia do Ipam, José Flores, por sua vez, afirma que está sendo negociado com o RH e ainda não está confirmado o desconto.



— Sair para uma atividade não relacionada à Farmácia é uma ausência possível de desconto, que pode ocorrer ou não. Está em análise. Poderia ser justificado antes de ir (à Câmara). A mim não foi comunicado nada, apenas informalmente.



Ainda não há um número de quantos podem ser atingidos.