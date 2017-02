Ex-vice-prefeito Antonio Feldmann pode ocupar cargo em ministério

Mirante 11/02/2017 | 09h30 Atualizada em

O ex-vice-prefeito de Caxias do Sul, o jornalista Antonio Feldmann (PMDB) deve assumir um cargo no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, comandado pelo gaúcho Osmar Terra (PMDB), deputado federal licenciado. Ainda não é oficial, Feldmann não confirma, mas admite que conversou com o ministro e diz que é uma possibilidade.



O ex-vice-prefeito, inclusive, diz que se for confirmada a função em Brasília, seria uma diretoria ou assessoria especial na área de assistência social do ministério. A definição está prevista para ocorrer neste mês.

Embora este seja o caminho mais provável, há movimentos dentro do governo estadual para que ele assuma uma função no Estado.



Feldmann, que é coordenador do PMDB Vinhedos, ressalta que, caso se confirme sua ida para o ministério, não irá trabalhar com Terra como deputado e, sim, numa função executiva na pasta. Assim, ele explica possíveis cobranças para o fato de atuar com um deputado que não é de Caxias, nem mesmo da região — e que deverá se reverter em apoio na eleição de 2018. Terra foi prefeito de Santa Rosa.



Feldmann reforça que Terra, assim como Márcio Biolchi e Giovani Feltes (deputados federais licenciados e atualmente secretários do governo José Ivo Sartori) tiveram apoio de todos os municípios da região. Já Caxias, diz, por seu tamanho e projeção, normalmente fecha com o candidato da cidade.