Encontro na Câmara discute turismo como matriz econômica para Caxias

Mirante 14/02/2017 | 09h28 Atualizada em

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário da Câmara de Vereadores organiza nesta terça-feira mais uma tentativa de colocar o turismo como matriz econômica alternativa para Caxias do Sul. O encontro quer "iniciar o diálogo" a respeito. É a enésima tentativa esboçada no município para fortalecer o turismo e colocá-lo como possibilidade de geração de renda e desenvolvimento. Mas vale o esforço.



Leia mais

Nova secretária do Turismo quer Caxias na rota turística da Serra

Afinal, cultura é prioridade ou não em Caxias do Sul?



Cada novo exercício administrativo propõe-se a valorizar o turismo na cidade, que tem mesmo essa vocação. Resta organizá-la e estimulá-la, mas não se sai do lugar. Então sempre é um recomeço.



Caxias tem uma identidade forte a ser explorada turisticamente. Mas não percorre o bê-á-bá do turismo. Uma turista do Mato Grosso do Sul em férias revelou ao colunista que veio a Caxias e frustrou-se porque não foi apresentada à uva, por exemplo. Promover essa aproximação é esse bê-á-bá, mas a ideia precisa ser assumida de forma vigorosa pela cidade, a ponto de firmar-se no cenário como alternativa.



Se assim não for, não se sai do lugar.