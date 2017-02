"É chover no molhado", diz vice-prefeito de Caxias sobre comissão para analisar ocupação da Maesa

Polêmica 16/02/2017 | 09h48 Atualizada em

O município tem até dia 13 de dezembro deste ano para iniciar a ocupação do Complexo da Maesa, em Caxias do Sul. A secretária da Cultura, Adriana Antunes, prevê a transferência da Secretaria de Segurança Pública como pontapé inicial da ocupação.



Lei que autorizou a doação para o município prevê que o projeto de ocupação já aprovado pelo Estado comece a ser executado até um ano após a assinatura de termo de compromisso para tal fim, assinado em 13 de dezembro passado.



Para o vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu, o momento agora deve ser mais de execução do que "rediscutir o que já foi discutido". Ele refere-se à criação de uma nova comissão para planejar o uso do espaço, que surgirá a partir da visita técnica de 10 secretários e da procuradora adjunta à Maesa, realizada terça-feira. Fabris não foi convidado para a visita.



— Me surpreende, por todo empenho que tive. Não fui convidado. Se soubesse, teria ido, pois, como vice-prefeito, não preciso de convite. Isso (uma nova comissão) é chover no molhado. Não vejo necessidade de voltar ao passado. Já tem projeto da administração anterior. O momento é de executar o que já foi devidamente pensado e planejado. Nós temos de começar a ocupar – diz ele.