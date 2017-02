A reação na Câmara de Vereadores de Caxias com a manutenção da passagem de ônibus a R$ 3,40

MIrante 08/02/2017 | 08h30 Atualizada em

O bloqueio à saída dos ônibus da Visate em busca de definição do dissídio, na manhã desta terça-feira por motoristas e cobradores, aliado à passagem do transporte coletivo urbano em R$ 3,40 decidida pelo prefeito Daniel Guerra (PRB), na sexta-feira, deu o tom na sessão da Câmara de Vereadores.



As gratuidades, um impasse que já se desenha há tempos, são colocadas pela Visate como maior desafio para reduzir a tarifa.



Denise Pessôa (PT) cobrou da prefeitura que seja divulgado o resultado da chamada "Lava-Jato" nas planilhas da Visate, diante da decisão do prefeito de não ter reajuste na tarifa. Rafael Bueno (PDT) definiu a "Lava-Jato" como "conversa fiada" do prefeito para ganhar a eleição.

Flavio Cassina (PTB), classificou a medida de Guerra como uma aventura que poderá custar muito caro para a população. Ele fez um discurso bem semelhante à nota distribuída à imprensa sobre o que defende a empresa concessionária.



Sugeriu, por exemplo:

— Isentar a empresa de ISS. Pode ir pensando no Refis, a renovação da frota pode ser mexida em vez de cinco anos, pode ser de seis, sete, por um período indeterminado.

Já Adiló Didomenico (PTB) acusou falta de diálogo por parte do prefeito e entende que daria até para diminuir o valor.



Confira alguns pronunciamentos



Denise Pessôa disse que era corajoso manter o valor e cobrou resultado da "Lava-Jato" nas planilhas da Visate Foto: Vitória Bordin / Divulgação

:: Lava-Jato: a vereadora Denise Pessôa (PT) disse que a paralisação era justa.

— Não defendo o aumento de tarifas, acho que a população realmente tem sofrido com o transporte caro e que isso tem feito com que tenha diminuído as pessoas que utilizam ônibus na nossa cidade. Por um lado, é corajoso permanecer o valor da tarifa de ônibus. Mas, por outro, a gente também fica se perguntando, tanta diferença nesses cálculos (R$ 4,01 apontado por técnicos da prefeitura e R$ 4,25 pela empresa), se a prefeitura já fez a tal da operação Lava-Jato nas planilhas da Visate. Acho que precisa trazer a público esses dados, porque certamente deve ser esse estudo que justifique uma tarifa que permaneça nos R$ 3,40.

:: Medida de palanque: o vereador Flavio Cassina (PTB), destacou que a tarifa foi mantida pelo prefeito sem qualquer medida de compensação à Visate para atenuar os efeitos da inflação, equipamentos, combustíveis, dissídios e tributos.— Essa aventura do atual prefeito poderá custar muito caro para a população. Essa bravata do prefeito poderá ter um custo... Qualquer um está vendo que isso é uma medida de palanque. O custo da aventura virá depois. E o prefeito em todo o seu mandato aqui (como vereador) teve como propósito desconstituir o SIM Caxias e desconstituir a Visate. Esqueceu que está brincando com 100 mil pessoas por dia que usam o transporte coletivo, o corredor da Visate... É público e notório que o prefeito tem algum problema com a Visate.

E emendou:

— Por enquanto, o prefeito está como nos bangue-bangues americanos: primeiro está dando o tiro, depois pergunta quem é.

:: Gratuidades: o vereador Elói Frizzo (PSB) disse que, com alterações nas chamadas conversões à direita do Centro e a liberação da faixa azul para carros, em todos os horários, o intervalo entre linhas aumentou.

— Com isso, nas estações de transbordo do Floresta e do Imigrante, ocorrem acúmulos de ônibus. Antes, entre chegadas e saídas, trabalhava-se com a média de cinco minutos. O fluxo ficou prejudicado.

Sobre a passagem, defendeu que o debate precisa se voltar aos critérios de gratuidade.

— O benefício responde por um terço do valor da tarifa, mas só deveria ser utilizado por pessoas de baixa renda.

Adiló Didomenico disse que fica muito preocupado com o rumo da atitude "açodada" de congelar tarifa Foto: Geremias Orlandi / Divulgação

:: Redução: o vereador Adiló Didomenico (PTB), por sua vez, reforçou dizendo que o prefeito perdeu uma grande oportunidade de reunir todos os entes e fazer uma discussão ampla.

— Ele é o líder da cidade, tem que reunir todas as forças. Agora era o momento e nós estamos apoiando que se mantenha a passagem a 3,40, porque toda vez que aumenta a passagem diminui o número de usuários.. Mas era o momento de reunir todas as forças...E dá até para baratear o preço. Por incrível que pareça, dá para reduzir o preço. Agora, para isso nós precisamos de um governo que governe e não apenas que jogue para torcida. Manter R$ 3,40 é muito perigoso, está aí o país inteiro provando o contrário... Eu fico muito preocupado com o rumo que se deu para essa atitude açodada de congelar em R$ 3,40 sem discussão.

:: Tirar o pé: Chico Guerra (PRB), líder do governo, revidou, dizendo que existe diálogo. E deixou dúvida no ar sobre a Visate.

— Eu fui prova num dia, não recordo a data, estava passando pela Sinimbu e vi um ônibus da Visate. Se estava a 5/hora acho que era muito. E na frente dele não tinha nada. Aí eu pensei: bom, no mínimo, ele está adiantado, e para não acumular em algum ponto, ele tem que estar atrasando. Quero não acreditar que deram instrução para tirar o pé para atrasar e dar todo esse tumulto que estão comentando aqui. Outro detalhe é até a questão de acidentes... Tive uma informação ontem (segunda-feira) que deu um acidente na Sinimbu, numa conversão, e a motorista do veículo disse: "Estranhamente, tinha tempo para o ônibus parar, diminuir até e, pelo contrário, eu senti que ele veio mais rápido ainda para cima". Quero acreditar que o motorista da Visate não viu o carro.