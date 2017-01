Vereadores querem participar de reuniões entre prefeitura de Caxias e médicos

Mirante 19/01/2017 | 08h52 Atualizada em

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores de Caxias não pretende ficar à margem das discussões entre prefeitura e médicos do SUS. A intenção é participar das reuniões entre o secretário da Saúde, Darcy Ribeiro Pinto Filho, e o presidente do Sindicato dos Médicos, Marlonei dos Santos. Será encaminhada uma carta aos dois informando a posição do Legislativo.



A comissão é favorável ao cumprimento integral do horário por parte dos profissionais que atendem nas UBSs. A questão salarial, segundo o presidente da comissão Renato Oliveira (PCdoB), é uma decisão da prefeitura, porém, ele ressalta que "não pode é estourar na população dos bairros".

Leia Mais

Prefeitura de Caxias quer enviar Plano Diretor à Câmara de Vereadores somente em 2018

Contrato prevê que Codeca poderá utilizar mais de oito mil copos por dia

Vereador diz que há preconceito com o Carnaval de Rua, em Caxias



— Quem tem que saber se tem que aumentar ou não é o Executivo. Não pode é ficar como no governo Sartori, com greve de quase um ano — diz Renato.



Os médicos pedem a incorporação de R$ 2 mil ao vencimento base, hoje em R$ 3,5 mil, totalizando um vencimento de R$ 5,5 mil para 20 horas semanais. Somente assim, eles concordam em bater o ponto.



Renato admite que se for dado aumento aos médicos, vai desencadear o pedido de outras categorias.



A comissão, formada por Renato Oliveira (PCdoB), Elisandro Fiuza (PRB), Rafael Bueno (PDT), Paula Ioris (PSDB) e Alberto Meneguzzi (PSB), defende que os médicos tenham as condições de trabalho adequadas, como segurança e equipamentos necessários.



Os vereadores querem estar presentes, ajudando a intermediar, pois sabem que do contrário podem ser acusados de omissão.