Vereadores de oposição mais próximos do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra

Crítico ferrenho do prefeito Daniel Guerra (PRB), o vereador Flávio Cassina (PTB) denominou os 18 vereadores eleitos, que apoiaram a candidatura de Edson Néspolo (PDT) de ¿Os 18 do Forte¿. Ao final do primeiro mês do ano, o grupo não parece tão unido como antes.



Os primeiros descontentamentos com a administração do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) começaram a aparecer nas sessões representativas do Legislativo.



Na semana passada, Arlindo Bandeira (PP) afirmou que era excluído de reuniões ocorridas nas secretarias, mesmo compondo a base do governo. Na mesma sessão, Alceu Thomé (PTB) apresentou um requerimento solicitando informações ao Executivo sobre os imóveis locados pelo município. O gasto mensal, embora venha à tona agora, vai estourar nos últimos governos. Guerra já havia pedido para seus secretários revisarem o valor pago nas locações.



Nesse primeiro mês de governo, 11 vereadores de oposição tiveram agenda com Guerra, seja em visita de cortesia, como no caso dos integrantes da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, seja para participar de eventos do Executivo ou por solicitação dos próprios parlamentares. A tentativa de aproximação é evidente, apesar de a maioria não admitir mudar de lado. Os vereadores ouvidos pelo Pioneiro negam a condição de apoio ao novo governo e preferem usar expressões como ¿vereador de oposição responsável, livre ou independente¿.



Rafael Bueno (PDT), Elói Frizzo (PSB), Rodrigo Beltrão e o próprio Cassina são os vereadores mais afastados de Guerra. Os três primeiros já demonstraram que pretendem atuar como vereador de oposição – da mesma maneira como o prefeito fez durante a última legislatura.



Vereadores na CIC

Na quarta-feira da semana passada, três vereadores de oposição acompanharam a apresentação de Guerra na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul. Edson da Rosa (PMDB), Paula Ioris (PSDB) e o presidente da Câmara, Felipe Gremelmaier (PMDB), ouviram atentamente as primeiras manifestações do novo prefeito ao empresariado.



A tucana apoia as medidas de enxugamento da máquina pública proposta por Guerra, mas considera a dificuldade de convencer profissionais capacitados que atuam na iniciativa privada com o salário do primeiro escalão sendo cortado pela metade. Paula diz que vai analisar os projetos de Guerra com isenção.



– Vou ter um posicionamento de independência, propor uma construção para a cidade e criticar quando precisar.



Edson diz que desde que presidiu a Câmara, em 2013, participa com frequência das reuniões-almoço da CIC.



– A apresentação foi curta e ele procurou se ater em algumas propostas de campanha. Vamos aguardar. Está muito cedo para avaliar (o governo).



O que dizem

¿Da minha parte, não vou provocar uma aproximação, mas estou livre para conversar. Eu sou o responsável pelas minhas decisões (no plenário). A decisão final é minha. Sou eu que tenho que responder lá fora.¿ Kiko Girardi (PSD)

z ¿Hoje estou apoiando todas as iniciativas boas. Cada caso é um caso (sobre como votará). No primeiro momento está certo em cortar os gastos.¿ Velocino Uez (PDT)



¿Já disse para a minha equipe que vou ter um diálogo harmonioso com o prefeito Guerra. Vou continuar próximo do prefeito para cobrar as reivindicações, as demandas da comunidade do interior.¿ Arlindo Bandeira (PP)



¿O nosso trabalho nunca foi de oposição ferrenha. Pelo meu jeito de ser, acredito que não é assim que se faz política. Vou votar (a favor) do que for bom para a cidade. Estamos aqui para fiscalizar as ações do prefeito. Respeito o meu partido, mas não tenho obrigação com ninguém, a não ser comigo mesmo. Vamos ajudar Caxias.¿ Alceu Thomé (PTB)



Quem visitou Guerra

Felipe Gremelmaier (PMDB), Alberto Meneguzzi (PSB), Gustavo Toigo (PDT), Paula Ioris (PSDB), Renato Oliveira (PCdoB), Adiló Didomenico (PTB), Kiko Girardi (PSD), Edi Carlos Pereira de Souza (PSB), Alceu Thomé (PTB), Arlindo Bandeira (PP), Ricardo Daneluz (PDT) e Velocino Uez (PDT).



Fonte: Assessoria de imprensa da Prefeitura de Caxias do Sul