Vereador reage a declaração de secretário de Caxias e deflagra mal-estar

O primeiro mal-estar entre um integrante do governo de Daniel Guerra (PRB) e um vereador de oposição, fora dos debates no Legislativo, veio a público nesta quinta-feira. O vereador Alberto Meneguzzi (PSB) fez uma postagem em seu Facebook, bombardeando o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Carlos Heinen.



Isso porque em entrevista à Rádio Caxias, nesta quinta, ao confirmar a continuidade do convênio entre a prefeitura e a Legião Franciscana de Assistência aos Necessitados (Lefan), para o Programa Mundo do Trabalho, Heinen disse que Meneguzzi era "novato" na política.



Na terça-feira, o vereador havia dito que estava preocupado com a situação da assistência social no município e o fato de que, até aquela data, ainda não havia certeza sobre a manutenção da parceria.



A frase dita pelo secretário na rádio foi: "O vereador Meneguzzi é novato que nem eu na política, então, ele poderia ter conversado comigo ou com a secretaria".



Meneguzzi não gostou do "novato" e chiou nas redes sociais. Considerou pejorativo e saiu disparando. "Quando ele foi presidente da CIC, era comum o discurso raivoso e odioso. Mas, sua gestão frente à entidade foi fraca e sem grandes realizações", escreveu. (Leia a íntegra da postagem abaixo)



Meneguzzi, que é jornalista, disse que acompanha a vida política há 30 anos.



— Não gostei da forma como ele usou o termo, achei pejorativo. Ele achou que eu estava cobrando, mas só estava tentando ajudar para que saísse o convênio – declarou.



O vereador pesou a mão na hora de escrever. Isso que nem começaram os embates de fato. Mesmo assim, ele acredita que não haverá problema nas relações. Será?