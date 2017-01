Veja quais projetos os vereadores de Caxias do Sul pretendem apresentar

Legislativo 27/01/2017 | 07h03 Atualizada em

Na próxima semana, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul dá a largada para valer nos trabalhos legislativos, com a primeira sessão ordinária na quarta-feira. Desde o encerramento das atividades parlamentares no ano passado, o Legislativo estava em recesso, realizando sessões representativas às terças-feiras — nestes encontros, os vereadores não votam projetos de lei, por exemplo. Uma sessão extraordinária foi realizada no dia 4, a pedido do Executivo, para votação de corte nos salários dos CCs.

No primeiro mês, nove projetos de autoria de vereadores foram protocolados até ontem, conforme informações do site da Câmara. Há também uma proposta da Mesa Diretora para reduzir a concessão de prêmios, comendas, selos, medalhas, diplomas, troféus e outras honrarias. Todos eles estão sendo analisados pelas comissões da Casa e não há previsão para ir à votação no plenário.

O Pioneiro entrou em contato com os parlamentares e solicitou a cada um deles pelo menos um projeto que irá apresentar ao longo desta legislatura, que termina em 2020. Confira as respostas:



:: Adiló Didomenico (PTB)

O vereador já apresentou duas propostas: uma delas trata do posicionamento das árvores e da rede elétrica em novos loteamentos. A outra é o projeto Adote uma Árvore, que tem como objetivo incentivar o plantio de árvores.

— Isso é importante porque as pessoas não aceitam essa história de plantar na frente da sua casa, de não poder podar quando começa a bater na janela, e começa a atrapalhar até para caminhar, e a prefeitura não tem estrutura para cuidar de todas essas árvores — justifica.

:: Alberto Meneguzzi (PSB)

Irá reapresentar o projeto do ex-vereador Raimundo Bampi (PSB) que estabelece que somente produtos derivados de uva produzidos em solo caxiense sejam servidos em feiras ou festas oficiais. Também irá propor a criação da Central de Atendimento à Juventude:– Se a juventude quer um estágio é em um lugar, se quer um curso é em outro, se quer fazer identidade é em outro. Está espalhado pela cidade.

:: Alceu Thomé (PTB)

Ele informou que está elaborando projeto relacionado à agricultura, mas preferiu não dizer qual, pois ainda está conferindo se é constitucional.

:: Arlindo Bandeira (PP)

Irá apresentar projeto que estabelece que todo material impresso da prefeitura , como banners, placas, correspondências e convites tenha o brasão do município e não com logomarca da administração, para evitar desperdício de material, gerando economia.

:: Kiko Girardi (PSD)

O vereador irá desarquivar e reapresentar o projeto que prevê que placas com valores dos estacionamentos rotativos em Caxias estejam visíveis.

— Às vezes, a pessoa só fica sabendo do preço quando já entrou no estacionamento e não tem dinheiro.

:: Denise Pessôa (PT)

A vereadora informou que quer priorizar, neste primeiro momento, a regulamentação de instrumentos do Estatuto das Cidades na revisão do Plano Diretor Urbano.

:: Edi Carlos Pereira de Souza (PSB)

Ele informou que irá desarquivar projetos da legislatura passada, porém, não quis adiantar quais.



:: Edson da Rosa (PMDB)

Está verificando os projetos arquivados na legislatura passada e a constitucionalidade deles para corrigir possíveis vícios de origem. Também está verificando demandas da sociedade.

Elisandro Fiúza (PRB)

O vereador já protocolou projeto que visa obrigar as casas de repouso ou estabelecimentos que cuidam de idosos a realizar, três vezes por semana, sessões de fisioterapia. Conforme a assessoria, Fiúza apresentará ao longo do mandato mais projetos em defesa dos idosos, das crianças e dos adolescentes.

:: Elói Frizzo (PSB)

Com os demais colegas da bancada, já protocolou projeto que torna obrigatória a afixação de placas ou cartazes especificando nome do médico, especialidade e dias e horários de atendimento no Postão 24 Horas e nas UBSs. Ele também irá apresentar projeto para regulamentar artigo do Plano Diretor que trata de sítios de lazer (chácaras).

— É para evitar chácaras irregulares.



:: Felipe Gremelmaier (PMDB)

O vereador, que é presidente do Legislativo, não pode apresentar projetos. Mas no próximo ano, quando deixar a presidência, pretende reativar o projeto de regulamentação dos Food Trucks e a normatização das práticas esportivas da terceira idade.

:: Chico Guerra (PRB)

Líder do governo, o vereador diz que não está, neste momento, focado em apresentar projetos.

— Não me preocupo em ser o vereador com mais ou menos projetos. Quero fiscalizar o Executivo, ver as necessidades e trabalhar para os bons projetos do Executivos serem aprovados.

:: Gladis Frizzo (PMDB)

A vereadora preferiu não adiantar quais projetos irá apresentar.

:: Gustavo Toigo (PDT)

O vereador quer retomar três antigos projetos: o pró-uniforme (que prevê que empresas privadas divulguem seus nomes e logomarcas nos materiais escolares e uniformes), o marco legal da cadeia da reciclagem e as diretrizes do transporte cicloviário. Ele também quer apresentar o Estatuto da Disciplina Escolar e trabalhar projetos na área do turismo.

:: Paula Ioris (PSDB)

Conforme a assessoria, a vereadora acha prematuro falar sobre projetos nesse momento. O entendimento da parlamentar é que a função do cargo não é apenas a criação de leis. Nesta semana, a vereadora conseguiu aprovar uma iniciativa da Comissão Temporária Especial para o Enfrentamento da Violência.



:: Paulo Périco (PMDB)

O vereador está analisando as leis existentes. Adianta que quer trabalhar a atração de empresas para a cidade.

— A gente tem que ter o cuidado para ser constitucional. Um dos projetos que quero apresentar é da questão de atração de empresas, dos impostos para que elas permaneçam.

:: Rafael Bueno (PDT)

O vereador informou que já tem um projeto pronto, que será apresentado até o final de fevereiro, porém, não quis adiantar o tema. Ele garante que irá continuar atuando na área dos deficientes e do meio ambiente.

:: Renato Oliveira (PCdoB)

O vereador irá apresentar projeto de lei que prevê aproveitamento de pneus usados na pavimentação de ruas.



:: Ricardo Daneluz (PDT)

O vereador informou que ainda não tem nenhum projeto a ser apresentado.

:: Rodrigo Beltrão (PT)

O vereador já protocolou projeto que prevê segurança privada 24 horas nos caixas eletrônicos da cidade; projeto que autoriza o município a distribuir uniforme e material escolar para alunos da rede municipal; e projeto que institui desconto no IPTU para construções sustentáveis.

:: Velocino Uez (PDT)

O vereador informou que tem algumas ideias de propostas, mas prefere não divulgar antes de apresentá-las oficialmente na Câmara.

* Os vereadores Flávio Cassina (PTB) e Neri, o Carteiro (SD) não foram localizados pela reportagem.