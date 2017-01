Uso de mesas e cadeiras em calçadas de Caxias precisa de um desfecho 

Mirante 30/01/2017 | 08h01 Atualizada em

Proprietário do Zanuzi, Silvio Zanuz entrou com pedido de mudança do Código de Posturas ainda no ano passado

Proprietário do Zanuzi, Silvio Zanuz entrou com pedido de mudança do Código de Posturas ainda no ano passado Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

A proibição de mesas e cadeiras na calçada do bar e restaurante Zanuzi, na Rua Alfredo Chaves, em Caxias do Sul, foi a polêmica do final de semana envolvendo o governo municipal. Na noite de sábado, houve muita manifestação contra a medida da Secretaria Municipal do Urbanismo do governo Daniel Guerra (PRB). Ainda em abril passado, o proprietário do estabelecimento Sílvio Zanuz entrou com pedido de mudança no Código de Posturas, na Câmara de Vereadores, para organizar o que já existe informalmente na cidade.



Leia mais

Funcionários se manifestam em defesa da Farmácia do Ipam, em Caxias

Os cargos de confiança do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra

Índios de Farroupilha enfrentam o desafio de reafirmar a cultura para não se tornarem invisíveis



Em novembro, houve uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação da Câmara e a Secretaria do Urbanismo, mas a proposta não decolou. Entre as barreiras estão os efeitos da liberação junto aos vizinhos dos estabelecimentos, em função do barulho, e as dificuldades para o tráfego de pedestres.



Diante da reação, o vereador Elói Frizzo (PSB), se manifestou via Facebook, numa postagem do jornalista Roberto Carlos Dias, onde ele mostrava pessoas sentadas na calçada, em frente ao bar/restaurante, como forma de protesto. Frizzo se comprometeu, como presidente da comissão em 2017, a agilizar as alterações no Código de Posturas para incorporar essa demanda.



Enquanto não sair o regramento, como fica o estabelecimento? Leis devem ser cumpridas e fiscalizadas, mas também é importante sentar e discutir uma alternativa para evitar prejuízos graves, com bom senso. Deve ser levado em conta que é importante o espaço de convivência.



Na semana passada, a retirada pela Guarda Municipal de um casal indígena que comercializava produtos no Centro foi a polêmica envolvendo o governo Guerra.