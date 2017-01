Sindiserv pressiona contra fechamento das farmácias do Ipam, em Caxias

Mirante 27/01/2017 | 08h46 Atualizada em

O possível fechamento da Farmácia do Instituto de Previdência e Assistência Social (Ipam) será discutido entre o Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv) e o prefeito Daniel Guerra (PRB). Nesta quinta-feira, após reunião com o presidente do instituto, André Wiethaus, a presidente do Sindiserv, Silvana Piroli, entrou em contato com a prefeitura para marcar uma audiência com o prefeito. Silvana entende que o fechamento é uma decisão arbitrária.



— Nós não vamos retroceder na defesa da manutenção da Farmácia, porque sabemos que ela é viável, dá lucro e cumpre importante função para a categoria, ofertando todo tipo de medicamento necessário com descontos de até 25% — diz a presidente do Sindiserv.



O assunto tem provocado polêmica e várias manifestações de políticos contra a medida, que atinge duas unidades e a Farmácia Popular, que possui convênio com a União, cujo aluguel e funcionários são pagos pelo Ipam. O município tem até 20 de março para responder ao questionamento do Ministério Público (MP), que abriu um inquérito civil, há sete anos, determinando que a razão social da Farmácia deixe de ser Ltda para se transformar em Sociedade Anônima (S/A). Caso não seja possível, o MP recomenda a extinção.



A determinação se deve ao fato de a Farmácia do Ipam estar desrespeitando a Constituição Federal, conforme explica Wiethaus. Quando foi criada, na década de 1960, a Farmácia tinha a função de regular os preços praticados na cidade para evitar abusos.



Caberá ao prefeito Guerra decidir se acata a sugestão do Conselho Gestor pela extinção. Se este for o encaminhamento, precisará passar pela Câmara de Vereadores. Pela movimentação política, será difícil a aprovação desse projeto.



O que diz o presidente do Ipam, André Wiethaus

:: Há sete anos o MP abriu um inquérito civil, que pedia que a farmácia do Ipam Ltda fosse transformada em S/A. Passado um tempo sem atingir este objetivo, o MP deu duas opções: ou transformar em S/A ou extinguir a farmácia. Em 2013, o Ipam conseguiu junto ao prefeito e vereadores uma lei que autorizava esta transformação. Passados quatro anos, na Junta Comercial não conseguiram transformar em realidade, porque quando transforma de Ltda para S/A é preciso criar vários conselhos e comitês, que deixam a estrutura do Ipam ainda mais pesada do que é. E essa estrutura tem um custo, que vai repercutir nos preços à comunidade.



:: Se a Câmara não aprovar, o MP já informou que vai mover uma ação judicial contra a farmácia do Ipam para a extinção pela forma judicial e é possível que direcione o pedido até por questões de improbidade contra o presidente do Ipam, contra o prefeito, porque não tomaram as medidas para regularizar o assunto.



:: Tudo isso tem a questão do artigo 173 da Constituição Federal, que diz que o Estado, a administração pública, só vai intervir na iniciativa privada se for por segurança nacional ou para o interesse público coletivo. Quando a Farmácia foi criada em 1961, foi para regular os preços. Passados muitos anos, ela já não tinha mais essa característica, já estava cobrando preços superiores de mercado e já não existia motivo de segurança nacional.



:: A Farmácia do Ipam já não atende o que diz o artigo 173 da Constituição Federal. Não é porque tem pouco lucro ou por causa dos funcionários, tudo isso são questões que giram ao redor deste assunto, mas o principal é porque a atual Farmácia viola o que está no artigo 173.



:: Os preços que deveriam ser mais baixos são mais altos do que na iniciativa privada. Foi feita uma pesquisa com 86 itens e apenas seis eram mais baratos na Farmácia do Ipam, às vezes com diferença de até 67%.