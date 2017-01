Salários do prefeito, vice, secretários e CCs da prefeitura de Caxias do Sul permanecem congelados

Administração 25/01/2017 | 16h39 Atualizada em

O prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra (PRB), irá manter congelados os salários do vice, dos secretários, dos cargos em comissão (CCs) e o dele. Os subsídios não são reajustados há dois anos, desde a assinatura de um decreto em dezembro de 2014 pelo então prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT). O anúncio foi feito por Guerra nesta quarta-feira durante a reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias .

O prefeito informou que apenas os servidores efetivos receberão o repasse da trimestralidade. Na semana passada, ele assinou o decreto que concede o percentual de 2,16% aos funcionários públicos concursados, valor que será pago já na folha de janeiro.

Primeiro palestrante em 2017 dos tradicionais encontros da CIC, Guerra fez um balanço dos primeiros 25 dias de governo. Citou a redução dos salários dos CCs (primeiro projeto enviado à Câmara de Vereadores), o corte de 30% das despesas nas secretarias, a não renovação dos contratos de locação de aluguéis de veículos, a nomeação de 110 professores, a adoção do brasão do município como logomarca da administração, a liberação da segunda faixa de ônibus na Sinimbu e na Pinheiro Machado e a conversão à direita, a realização da força-tarefa na Estação Férrea e a operação Centro Legal, entre outras iniciativas.

O prefeito também respondeu perguntas dos participantes, como quais medidas seriam tomadas para evitar a saída de empresas de Caxias — há um assédio do governo paraguaio para levar fábricas brasileiras para o país vizinho. Conforme Guerra, um encontro está sendo marcado com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcos Pereira, do mesmo partido de Guerra, para tratar do assunto.

Ele também anunciou, em coletiva para a imprensa após a palestra, que o projeto de reforma administrativa, que inclui o corte de CCs, será enviado à Câmara de Vereadores em março de 2018. De qualquer forma, não serão preenchidos todos cargos. Até agora, segundo Guerra, foram nomeados cerca de 60 CCs.

Sobre a situação financeira do município, o prefeito disse que ficou espantado com tantos gastos desnecessários e que os recursos estão sendo direcionados para áreas prioritárias.

— Há um descompasso entre o volume gigantesco de dívidas contraídas, as quais nós teremos que buscar os recursos para que não haja atraso nos pagamentos versus as migalhas que foram deixadas, quiçá foram suficientes para pagar a folha — afirmou Guerra.