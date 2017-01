Projeto que institui tortéi como comida típica de São Marcos causa polêmica 

Polêmica 25/01/2017 | 12h16 Atualizada em

Um dos pratos mais presentes nas casas e nos restaurantes da Serra gaúcha está no centro de uma polêmica em São Marcos. Na segunda-feira, a Câmara de Vereadores começou a discutir o projeto de lei que estabelece o tortéi como prato típico do município e cria o "Dia do Tortéi". A proposta partiu do vereador Fúlvio Pessini (PMDB), em primeiro mandato. Apesar do projeto ter levantado questionamentos sobre o papel dos vereadores, ele afirma que a controvérsia surge porque se trata de um projeto "inovador" em relação às matérias normalmente discutidas no Legislativo. As informações são da Gaúcha Serra.



Segundo o peemedebista, o tortéi pode ajudar a colocar São Marcos no cenário do turismo regional, além de colaborar para o reconhecimento de produtores artesanais e agroindústrias. Embora sem um levantamento com números, Pessini destaca que "muitos" obtêm renda extra a partir da produção de massas. O parlamentar justifica ainda que o projeto vai ao encontro de outras iniciativas como a que estabeleceu o churrasco como prato típico do Rio Grande do Sul e o menarosto o símbolo de Flores da Cunha. Sobre a tradição da massa em São Marcos, ele cita que uma tortelada faz parte do mais tradicional jantar em homenagem ao padroeiro do município, que ocorre em abril no salão paroquial.

O projeto de lei foi protocolado no dia 20 e entrou em discussão nesta semana. Agora, tramitará pelas Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Orçamento. Só depois volta a plenário, em data ainda indefinida. Diante da polêmica, Pessini admite que o projeto pode até mesmo ser retirado para ser reapresentado em outro momento.

No projeto, o tortéi é especificado como "uma massa recheada com abóbora e temperada com molho de galinha".