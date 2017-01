Projeto que extingue verba de representação dos CCs, em Caxias, será votado nesta quarta-feira 

Gastos públicos 03/01/2017 | 17h00

O prefeito Daniel Guerra (PRB) protocolou na Câmara de Vereadores, nesta terça-feira, o projeto que extingue a verba de representação de 50% do salário dos cargos em comissão do município de Caxias do Sul.



Guerra também convocou sessão extraordinária para a votação da matéria, justificada pela necessidade de implantar os cortes já na folha de pagamento referente ao mês de janeiro.



O presidente da Câmara, Felipe Gremelmaier (PMDB), confirmou a realização da sessão para esta quarta-feira, às 8h30min.



Leia Mais:

Fim da verba dos CCs será primeiro teste do prefeito Guerra na Câmara de Caxias

Finanças do município dão o tom na troca de prefeito, em Caxias

Guerra toma posse em Caxias: "Um novo projeto de cidade desponta"



Guerra esteve na manhã desta terça-feira na Câmara. Ele retribuiu a visita que a Mesa Diretora fez segunda-feira ao seu gabinete. Ele estava acompanhado da secretária de Recursos Humanos e Logística, Vangelisa Fogaça Cassânego Lorandi; do secretário da Fazenda, José Alfredo Duarte Filho; e do chefe de Gabinete, Júlio César Freitas da Rosa.



Sobre o projeto, na exposição de motivos o Executivo argumenta que "as funções desempenhadas pelos ocupantes de cargos em comissão não caracterizam qualquer tipo de representatividade ensejadora de vantagem".



A estimativa é economizar mais de R$ 8 milhões por ano com a extinção da verba. A intenção é destinar a áreas prioritárias, como a saúde.