Presidente do PRB, Heron Gröhler Fagundes é o estrategista do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra

Figura discreta e pouco conhecida da política caxiense até o período final da campanha eleitoral do ano passado, o advogado Heron Gröhler Fagundes, 45 anos, é o homem de confiança e o estrategista do governo Daniel Guerra (PRB). Ele foi assessor parlamentar do então vereador, no Legislativo caxiense,coordenador da campanha vitoriosa do prefeito e responsável pelo processo de transição.



Com a proximidade entre os dois, era de se esperar que Heron ocupasse cargo na administração, mas não. Ele atua de forma voluntária, como coordenador de Reestruturação do Governo.



Heron e Guerra se conheceram em 2006, quando o prefeito trabalhava em uma instituição bancária e gerenciava a conta do advogado. Em 2011, Heron e um grupo de amigos procuraram alguns políticos para conversar sobre a situação da cidade. Vereador na época, Guerra estava entre eles. Segundo Heron, a reunião com Guerra foi o ponto de partida para a vitória do prefeito na eleição do ano passado.



Mesmo com a recente filiação partidária e a condição de presidente do PRB caxiense, Heron conta que a política sempre esteve muito presente nas discussões da família – o pai concorreu a vereador pelo PMDB, na década de 1980, em Carazinho, cidade natal do advogado.



Para o advogado, Guerra tem a natureza de representar a população e de fazer a nova política.



– O Guerra tem ideia de chegar no ápice da representação do povo – afirma.



Pioneiro: Como o senhor conheceu o prefeito Daniel Guerra?

Heron: O Guerra era meu gerente de contas no banco (em 1996). Depois, ele seguiu para avida política e eu, evidentemente,continuei minha vida como advogado. Tinha um grupo de amigos há muitos anos que discutia política e começamos a questionar os posicionamentos dos políticos da época. Conversamos com alguns políticos e convidamos o Guerra (em 2011). Fizemos um pinga-fogo com ele e perguntamos como estava a situação política. Ele falou sobre a luta intensa contra a situação em que era minoria e que achava que a população deveria estar mais presente na Câmara de Vereadores assistindo às audiências e sessões. Ele disse que havia gostado das minhas ideias e me convidou para conversar mais, foi assim que ocorreu a nossa aproximação. Já dizia para ele que tinha uma condição bastante favorável de concorrer a prefeito e ele respondia que era vereador e que não imaginava concorrer à prefeitura de Caxias.



Quem participa desse grupo que discute política?

São pessoas que não fazem parte da política. Eu sou o único que acabei me apropriando mais do processo político. Os demais são empresários.



Antes de ser assessor do então vereador Guerra, o senhor já havia militado em outro partido político?

Meu pai foi candidato a vereador na minha cidade natal pelo PMDB. A política sempre foi muito presente na minha família.Fui presidente de grêmio estudantil e de Diretório Acadêmico, mas sem filiação partidária. O primeiro partido que me filiei foi o PRB.



Quando decidiu assumir o PRB já havia uma tendência do Guerra ser candidato a prefeito?

Já. O político quando representa uma boa parcela da população tem que representar como vereador, deputado estadual,federal, prefeito e assim sucessivamente. Quem não conhecia nosso trabalho se aventurou a dizer que não conhecíamos a cidade e isso não é verdade. Isso (a candidatura) é uma construção de anos não é uma coisa que aconteceu no dia 8 de agosto de 2016 na convenção do partido.



Quando foi tomada a decisão de que o Guerra seria candidato a prefeito?

Houve uma resistência dele em não concorrer. A conversa se tornou mais acalorada em outubro de 2015.



Até onde o Guerra pode chegar?

O Guerra tem ideia de chegar no ápice da representação do povo. Se existem as aprovações que ele vem recebendo é sinal que a comunidade quer que ele avance. Ele tem essa natureza de representar e de fazer a nova política e é estimulado a isso. O teto dele é até onde o povo quiser que ele vá. Dois fatos na política nacional marcaram as eleições de 2016: a vitória de (João) Dória (prefeito de São Paulo) e do Guerra.



Qual foi a passagem marcante do período eleitoral?

O que mais chamou a atenção foi a última carreata que a gente promoveu. Estávamos em uma direção e voluntários provocaram uma carreata paralela para o lado contrário. Ali agente viu que nossa vitória estava praticamente decretada.Também foi marcante aquela situação de ir abraçar a prefeitura porque com a vitória do Guerra a população voltaria a estar dentro da prefeitura. Ele estava tão entusiasmado (com a vitória) e saiu correndo Sinimbu acima.



E qual foi o pior momento da eleição?

Em um determinado momento da campanha começaram várias boatarias fabricadas com a engenharia antiga, mas hoje a população tem acesso a comunicação muito mais rápida. Hoje tem estudos que dizem que em 14 horas se consegue desmanchar um boato.



Por que a decisão de ficar de fora da administração municipal?

Tenho uma vasta história na minha carreira profissional. No ano passado, vários clientes me procuraram e pediram que continuasse como advogado deles. Pedi a compreensão de que estava mais envolvido com a questão política, mas que nesse ano voltaria tudo como era antes. Me comprometi profissionalmente. As pessoas diziam que eu seria secretário de Segurança, Procurador-geral, Chefe de Gabinete, mas eu sabia que não assumiria nenhum cargo. Lamento não estar diretamente ligado.



O senhor é exatamente o quê? Um conselheiro de Guerra na prefeitura? Como se define?

Me defino como um conselheiro do Guerra e do governo.



O senhor é o coordenador de Reestruturação do Governo.Quais são suas funções?

Na fase de transição comecei a estudar o organograma das secretarias. A gente está, de uma forma muito minuciosa e pormenorizada, vendo o que pode melhorar na vida do cidadão.



O senhor despacha diariamente com o Guerra?

Não. Isso me deixaria numa situação de obrigatoriedade e não de voluntariedade, ainda que voluntariedade não signifique desleixo. Vou duas, três vezes por semana na prefeitura. Existem situações que ele me confidencia.



No que o senhor diverge com o novo prefeito?

Eu divirjo às vezes da impulsividade dele. Tem momentos que a gente precisa acolher a opinião de líderes comunitários. O Guerra é muito elétrico e eu já sou mais calmo. Gosto de trabalhar com as estratégias, pensar o lado bom e o lado ruim e minimizar qualquer reflexo negativo.