Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Caxias questiona ação envolvendo índios

O vereador Rodrigo Beltrão (PT), presidente da Comissão de Direitos Humanos, considera que houve truculência na retirada de um casal de índios pela Guarda Municipal, na manhã de sábado, na Avenida Júlio Castilhos, na Operação Centro Legal, em Caxias do Sul. Eles estavam vendendo produtos industrializados, enquanto a autorização é apenas para venda de artesanato.



Beltrão pretende entrar ainda na manhã de hoje em contato com o chefe de Gabinete do prefeito Daniel Guerra (PRB) para marcar uma audiência em busca de uma explicação. Também vai oficiar o Ministério Público Federal.



A ação da Guarda foi gravada e divulgada nas redes sociais, provocando forte repercussão. Foi próximo à esquina da Rua Visconde de Pelotas e resultou em autuação e registro na Polícia Civil.



Beltrão disse que assistiu ao vídeo e conversou com quem fez a filmagem. O vereador afirma que a autoridade competente quando se trata de índios é a Polícia Federal.



— Não existe possibilidade de a Guarda Municipal intervir com índio da forma que foi. Para prender é porque cometeu um crime, pegou em flagrante delito e vai conduzir até a autoridade policial. A Guarda tinha que chamar a Polícia Federal. Eles poderiam dialogar, falar com a cacique (que é de Farroupilha), são índios caingangues. Não há como não dizer que não foi uma ação truculenta. Foi, sim.



No Facebook, o vereador fez uma postagem nada amena. Foi direto às propostas de governo de Guerra: E aí, Guerra? Seu ¿Projeto de Cidade¿ previa Agressão a Indígenas?

Diante do fato de os índios estarem vendendo produtos industrializados, o vereador diz que havendo infração, pela lei municipal existem as penalidades, mas que não era uma situação de polícia para prender como se estivessem cometendo um crime.



— Se a autoridade municipal identifica que eles têm que sair e eles (índios) não querem sair, não vai encostar neles, vai ligar para a Polícia Federal. Tem todo um protocolo, segundo a legislação, segundo a Funai — reforça o presidente da Comissão de Direitos Humanos no Legislativo.



A explicação do secretário

A justificativa do secretário de Segurança, José Francisco Mallmann, para o uso da força, foi de que os índios não quiseram atender à ordem.



— Dominar uma pessoa não é abuso de autoridade. O policial tem que ser firme. Achavam que somente a Polícia Federal poderia prendê-los. Houve resistência, a mulher estava histérica e ameaçou, inclusive, os servidores de morte e chegou a morder um deles.



Segundo o secretário Mallmann, a ação é uma resposta ao pedido do Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas) para combater o comércio ilegal de mercadorias formalizado em uma reunião entre a diretoria da entidade e representantes da prefeitura, na semana passada.