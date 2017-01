Prefeito reeleito de Flores da Cunha é empossado

Pela região 01/01/2017 | 13h42 Atualizada em

O prefeito reeleito de Flores da Cunha, Lídio Scortegagna, o vice, Almir Zanin, foram empossados na manhã deste domingo. A cerimônia ocorreu no salão paroquial da cidade.

Em seu discurso, Scortegagna destacou as obras realizadas ao longo dos últimos quatro anos e prometeu trabalhar para os mais de 29 mil habitantes de Flores da Cunha.

— Se a mim foi confiado novamente o destino de administrar por mais quatro anos o nosso município, com significativa votação, podem estar certos que eu farei com muita responsabilidade e cumprirei fielmente os deveres de prefeito desta cidade. Aqui eu represento onze partidos e mais de 29 mil habitantes, sempre com o objetivo de conduzir o município de Flores da Cunha com o comprometimento de tornar esta cidade melhor para se viver _ disse o prefeito, que obteve 13.916 votos na eleição de outubro.

Também tomaram posses os vereadores Ademir Barp, César Ulian, Claudete Gaio Conte, Clodomir José Rigo, Everton Scarmin, João Paulo Tonin Carpeggiani, Moacir Ascari, Pedro Sperluk e Samuel de Barros Dias. A Câmara será presidida por Moacir Ascari.