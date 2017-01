Prefeito reduz reajuste da tarifa de água em Caxias do Sul

Seu bolso 03/01/2017 | 20h17

O prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra (PRB), revogou nesta terça-feira o reajuste de 8,11% na tarifa de água. Um novo decreto será publicado nesta quarta-feira com o percentual de aumento de 6,45%. A nova tarifa valerá a partir de 1º de março.

Leia mais

Incêndio atinge residência na área central de Caxias do Sul

Vacaria pretende retomar conversas com Caxias para cofinanciamento da saúde

Prejuízo mensal do Hospital de Farroupilha é de R$ 500 mil

O decreto 18.543 de 2016, assinado pelo ex-prefeito Alceu Velho (PDT) em 26 de dezembro, estipulava o reajuste de pouco mais de 8%. O percentual foi derrubado por Guerra após reavaliação nos custos fixos do Samae. Conforme a assessoria de imprensa, o Samae concluiu que o índice era maior do que o necessário.

Famílias de baixa renda podem obter desconto na tarifa de acordo com o consumo. Para receber o benefício é necessário se enquadrar no caráter unifamiliar (com até três economias), apresentar contas antigas e comprovante de renda. Também é necessário ter o Cadastro Único da FAS. Os documentos devem ser encaminhados ao Samae.