Polêmica envolvendo índios terá vários desdobramentos na prefeitura e Câmara, em Caxias

A polêmica envolvendo os índios caingangues, resultante da ação da Guarda Municipal, sábado, na Avenida Júlio de Castilhos, será levada à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A cacique Silvana Kréntánh Antônio foi à sessão da Comissão Representativa e ocupou o espaço da tribuna livre na manhã desta terça-feira.



Ao mesmo tempo, o Ministério Público Federal abriu investigação para apurar, por exemplo, a competência da Guarda Municipal para efetuar a retirada do casal indígena e se houve abuso de autoridade. E, ainda, na manhã desta terça, haverá reunião na prefeitura sobre o episódio.



O secretário da Segurança, José Francisco Mallmann, ressalta que havia mercadorias de procedência estrangeira, sem documentação legal de entrada no país, sendo comercializadas pelos índios.



Em três semanas do novo governo municipal, a situação registrada no sábado, gravada e postada nas redes sociais, é o fato mais forte e que divide opiniões.



Até então, as principais medidas adotadas pelo prefeito Daniel Guerra (PRB) praticamente não tiveram contestação. Muitas, inclusive, foram elogiadas – entre essas ações, destacam-se a redução do aumento do reajuste da água, corte da verba de representação dos cargos em comissão, medidas para uso da frota da prefeitura, força-tarefa para conter a violência na Estação Férrea e a própria Operação Centro Legal, iniciada sexta-feira, visando à retirada do comércio ilegal das ruas. Porém, a forma como se deu a condução dos índios à Polícia Civil provoca um olhar enviesado.



O vereador Rodrigo Beltrão (PT), que preside a Comissão de Direitos Humanos no Legislativo, manifestou-se no domingo dizendo que não competia à Guarda Municipal retirar o casal indígena. Na segunda-feira, ele estava no Centro conversando com a cacique e outros indígenas sobre o ocorrido.A situação é delicada, especialmente porque Guerra alicerçou sua campanha com a máxima de "governar para as pessoas".