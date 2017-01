Parlamento Regional discute transporte universitário para municípios da Serra 

Recursos 23/01/2017 | 15h47 Atualizada em

Saúde, melhor distribuição de recursos para os municípios, a nova lei de reforma do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e transporte universitário foram os principais temas abordados na primeira reunião do Parlamento Regional promovido pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul nesta segunda-feira. As informações são da Gaúcha Serra.



Participaram presidentes e representantes de 10 Câmaras de Vereadores da Serra. Moisés Citon Campanharo (PMDB), presidente da Câmara de Antônio Prado, cobrou a regulamentação da região metropolitana da Serra para que mais estudantes da cidade tenham direito ao chamado passe livre do governo do Estado. Segundo Campanharo, de cerca de 400 estudantes do município, 100 conseguiram o benefício.

— Queremos que os jovens não deixem a cidade para ir estudar e precisamos trabalhar melhor a região metropolitana que pertencemos — defende o vereador.

O presidente da Câmara de Antônio Prado diz que o município também pretende dar subsídios aos universitários e vai buscar o modelo de outras cidades que já fazem isso. Por isso, ficou definido que o principal tema do próximo encontro do Parlamento Regional seguirá sendo o das passagens, com apresentação de cases como o de Farroupilha, em que estudantes auxiliam o município em mutirões e atividades aos finais de semana como contrapartida pelo valor que recebem para cobrir o gasto com passagens. Veranópolis estuda ampliar o repasse aos jovens que participarem de campanhas de saúde aos finais de semana, por exemplo.

A próxima reunião do parlamento será em Veranópolis no dia de 10 fevereiro, a partir das 14h. Também ficou definido que o encontro de março vai reunir secretários responsáveis pelas finanças dos municípios para mostrar a situação, por exemplo, dos gastos crescentes com saúde. Outros assuntos sugeridos para tratar regionalmente são o Hospital Geral, o baixo valor pago aos produtores rurais, turismo, entre outros temas.