Os cargos de confiança do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra

Executivo 28/01/2017 | 08h12 Atualizada em

A primeira lista de cargos em comissão (CCs) do prefeito Daniel Guerra (PRB) foi publicada no site da prefeitura na tarde de sexta. A relação de 98 CCs especifica o nome, cargo, escolaridade e renumeração de cada um. Do total, 21 são servidores do município ou da Câmara de Vereadores. No início da semana, Guerra afirmou que havia nomeado cerca de 60 CCs.



Leia mais:

Veja quais projetos os vereadores de Caxias do Sul pretendem apresentar



Entre os nomes da lista estão o do presidente do PEN, João Dreher, nomeado como coordenador distrital e do ex-vereador e presidente do PR, Renato Nunes, que assumiu como diretor da Secretaria da Habitação. As duas siglas apoiaram a candidatura de Guerra. Petter Kunrath, que trabalhou com Guerra na campanha, ocupa o cargo de coordenador de governo, mas atua como fotógrafo da prefeitura. Os três são CCs 8 e têm salário de R$ 6.391,68.



Também foram nomeados, o coordenador da 25ª Região Tradicionalista (25ª RT) e ex-candidato a vereador pelo PR, Rodrigo Ramos, e Claiton Henrique Caetano. Os dois ocupam cargos de coordenadores e receberão salário de R$ 3.402,73.



Na lista ainda aparece o nome de Maria de Lurdes Fontana Grison, a Lurdinha, ex-presidente da Fundação de Assistência Social (FAS) no governo do ex-prefeito José Ivo Sartori (PMDB). Ela será a diretora de Segurança Alimentar e Proteção Social, na Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social.



O governo Guerra tem entre seus CCs uma celebridade. A ex-rainha da Festa da Uva Fabiana Koch foi nomeada para o cargo de coordenadora odontológica. Ela foi assessora do ex-deputado, Ruy Pauletti, na Assembleia Legislativa, e filiada ao PSDB. Fabiana criou polêmica ao deixar a irmã gêmea Daniele, desfilar em seu lugar.



Grau de instrução

Dos 98 CCs, 58 deles têm ensino superior completo, 14 tem pós-graduação e 13 o ensino médio. O governo conta ainda com cinco CCs com título de doutorado e um é mestre. Completam a lista: três CCs com o curso técnico completo, dois com superior incompleto, um com o ensino fundamental completo e um com ensino fundamental incompleto.Na quinta-feira, 11 subprefeitos tomaram posse, mas apenas três constam na lista publicada no site na tarde de sexta. A lista completa deverá ser divulgada oficialmente até terça-feira com um breve histórico de cada CC.





Foto: Arte/Pioneiro / Arte/Pioneiro

Foto: Arte/Pioneiro / Arte/Pioneiro