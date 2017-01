Oposição quer esclarecimentos do governo Guerra

Mirante 17/01/2017 | 07h02 Atualizada em

A oposição ao governo de Daniel Guerra (PRB), na Câmara de Vereadores, mostra que não vai deixar passar tranquilamente as decisões. A sessão desta terça-feira da Comissão Representativa, em que só podem ser apreciados requerimentos, moções, votos e licenças, vem com pedidos de informações ao Executivo, envolvendo tarifa da água, transporte coletivo e SIM Caxias.



O vereador Elói Frizzo (PSB) está cobrando a apresentação dos estudos econômico-financeiros que levaram ao reajuste de 8,11% sobre o valor da tarifa de água, conforme decreto assinado em 26 de dezembro pelo ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT), e o que resultou na definição de 6,45% pelo novo chefe do Executivo. A alegação de Guerra, quando baixou o índice, foi de que o cálculo estava equivocado.

O vereador Alberto Meneguzzi (PSB), por sua vez, ingressou com requerimento referente à fiscalização da Visate. Ele está pedindo à Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade um estudo sobre quantos veículos transitam sem operador e o percentual permitido por lei.



Ele também questiona a quantidade de passagens utilizadas por idosos, estudantes, presidentes de associações de moradores e nos dias de passe livre, tendo por base 2016. Segundo relatos do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, a categoria discute o dissídio e está solicitando reajuste de 13% nos salários.



— Há expectativa de que nos próximos dias seja discuta a nova tarifa do transporte coletivo urbano — diz o vereador.



Já Rafael Bueno (PDT) quer esclarecimentos sobre as mudanças do trânsito no Centro, no SIM Caxias. Bueno cobra os embasamentos técnicos e quais servidores autorizaram a liberação do segundo corredor e das conversões à direita nas ruas Sinimbu e Pinheiro Machado.



Bueno ainda solicita o laudo ou parecer que conste o estudo de impacto no tempo operacional das viagens, e também da segurança para motoristas, pedestres e passageiros.



Com a aprovação dos requerimentos, o que deve ocorrer com tranquilidade, o Executivo tem 30 dias para responder. A sessão começa às 8h30min.



Audiência

Já no dia 2 de fevereiro, às 18h, na Câmara de Vereadores, a pedido da União das Associações de Bairros (UAB), haverá audiência pública aberta à população para debater as mudanças feitas no SIM Caxias, pelo governo Guerra.



A reunião é promovida pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, presidida por Frizzo. Serão convidados o atual secretário municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Cristiano de Abreu Soares, e o anterior, Manoel Marrachinho, técnicos da secretaria, além da própria UAB, e promotoria pública.