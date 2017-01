"O superávit estamos até agora tentando procurar", diz Guerra sobre recursos divulgados pelo ex-prefeito de Caxias

Mirante 26/01/2017 | 09h19 Atualizada em

O prefeito Daniel Guerra (PRB), após palestrar na primeira reunião-almoço do ano da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, nesta quarta-feira, ao falar à imprensa não se furtou de criticar o governo que o antecedeu, no mesmo tom anterior à posse.



Às vésperas de assumir como prefeito, Guerra já havia declarado ao Pioneiro que o então prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) estava deixando um "balaio de dívidas" para ele pagar. Nesta quarta, ele falou em migalhas sobre os recursos herdados.



Questionado sobre o que o surpreendeu negativamente, Guerra declarou:



— A forma da má gestão que estava sendo gerido este município. Nos espanta dia a dia ver tanto gasto desnecessário e tão descabido com o dinheiro público, que graças à ação eficiente de pessoas altamente especialistas, que são os nossos secretários, estão fazendo com que o recurso não seja mais desperdiçado, e destinado para as áreas prioritárias.



Guerra não falou quanto ficou em caixa deixado pelo governo anterior. Pelo contrário, reafirmou a existência de dívidas. A situação é muito grave financeiramente, de acordo com o prefeito, porque há um "descompasso entre o volume gigantesco de dívidas contraídas versus as migalhas que foram deixadas, quiçá foram suficientes para pagar a folha".



Sobre o superávit anunciado pelo governo anterior, o prefeito definiu:



— O superávit nós estamos até agora tentando procurar, porque a matemática é exata, ela não se trata de pirotecnia.



E acrescentou que "a economia de um município, os valores têm contemplado não somente o que tem na conta bancária, mas tudo o que tem de compromisso assumido e firmado".



Quando fez o balanço da gestão, Alceu informou que Caxias fecharia 2016 com superávit de R$ 20 milhões e que viriam R$ 4 milhões do programa de repatriação do governo federal. Na transmissão do cargo, ele acrescentou R$ 20 milhões do IPTU. E revidou, dizendo que no dia seguinte à posse, ninguém bateria à porta da prefeitura dizendo que tinha uma dívida líquida, certa e exigível a cobrar.



Chegando ao final de um mês do novo governo, é interessante que sejam colocados todos os números na mesa.