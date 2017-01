O futuro dos partidos nanicos de Caxias do Sul

Eleições 2016 25/01/2017 | 07h01 Atualizada em

Com um número minguado de filiados, sem estrutura e pouco dinheiro, pelo menos três partidos nanicos que apoiaram a candidatura de Edson Néspolo (PDT) e davam sustentação à administração passada em troca de cargos de confiança na prefeitura, agora respiram por oxigênio. A derrota de Néspolo contribuiu para o enfraquecimento das siglas que, agora, estão fora da administração municipal.



Leia mais:

Presidente do PRB, Heron Gröhler Fagundes é o estrategista do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra

Ex-presidente da FAS integra Secretaria de Segurança do governo Guerra, em Caxias



PTdoB e PHS devem trocar de presidente nas próximas semanas, enquanto o PRP está sem comando desde o final do ano passado. Outra mudança pode ocorrer no PSC. Além de comentarem sobre a continuidade das siglas, os presidentes do PHS, PSDC, PRP e PTdoB analisaram o resultado eleitoral.



O presidente do PHS, Paulo Renato Pinto de Carvalho, pretende deixar o cargo e o motivo é o resultado da eleição. Ele conta que ficou descontente com a campanha do ano passado e optou por deixar a política. Carvalho, que era diretor de Infraestrutura na Secretaria de Cultura na gestão do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT), não poupa críticas a condução da campanha de Néspolo. Para ele, o resultado do primeiro turno apontava a derrota do pedetista.



– Quando terminou o primeiro turno, disse para minha família: perdemos a eleição. A majoritária fez 102 mil votos e a proporcional, 160 mil (somando os votos de todos os vereadores da coligação de Néspolo). Se a votação da majoritária tivesse acompanhado a da proporcional ganharíamos no primeiro turno.



Para Carvalho, a falta de união entre os 21 partidos e de comando na coordenação da campanha também contribuíram para o fracasso.



– Não mostramos na TV as obras feitas. O povo queria renovação e não adiantava brigar. Se tivéssemos uma boa orientação, não teríamos perdido a eleição. Tinha muita vedete, muito chefe e pouco índio.



Destituído da presidência do PRP no final de dezembro, Antonio Airton Dutra Goldenberg, conta que sua saída do partido ocorreu devido a decisão de retirar os quatro candidatos a vereador para apoiar Neri, O Carteiro (SD) e Tony Reis (PPS), partidos que integravam a coligação Aliança G8.



Goldenberg comenta que os presidentes dos partidos nanicos eram contrários aos ataques aos candidatos Pepe Vargas (PT) e Daniel Guerra (PRB) e que nunca foram ouvidos pela coordenação da campanha.



– Levamos nossa opinião muitas vezes para a coordenação, mas parece que não queria entender. O Vinícius (Ribeiro, deputado estadual e coordenador da campanha) nos atendia, mas não ia para frente.



Novos ares

O presidente do PTdoB, Natalino Sarapio, está de saída da sigla. O resultado das urnas é um dos motivos para a procura por ¿novos ares¿. Ele conta que tem convites para assessorar deputados e terá uma definição no início de fevereiro.



O PTdoB tinha dois cargos em comissão (CCs) no governo Alceu. Sarapio foi diretor executivo da Secretaria de Obras e Leo Tadeu de Britto era CC do Orçamento Comunitário (OC).



Para Sarapio, faltou compromisso de secretários municipais e vereadores eleitos que não participaram da campanha eleitoral no segundo turno.



– Todos nós erramos, mas os vereadores que se elegeram e seus assessores não foram para rua. Os secretários nunca se empenharam.Apesar da crítica aos antigos colegas de coligação, Sarapio atribui a derrota ao sentimento de mudança da população e ao desgaste do governo que comandou a prefeitura por 12 anos.



Definição em fevereiro

O presidente do PSC, Tito Cavali, não descarta deixar o cargo em fevereiro quando haverá eleição da executiva estadual. Apesar da possibilidade de sair da presidência do partido, Cavali diz que a sigla pretende focar o trabalho nas eleições de 2018.



— Pode ser que seja o momento de dar uma renovada.



O PSC também tinha dois cargos em comissão no governo Alceu. Cavali era diretor executivo na Secretaria da Saúde e Beatriz Monteiro, secretária da Receita Municipal, a partir de setembro do ano passado.



O presidente do PROS, Jair Zauza, diz que apesar da derrota de Néspolo o partido continua o trabalho. Zauza foi cargo em comissão na Secretaria de Educação por cinco meses na gestão passada.



O Pioneiro não localizou os presidentes do PTC, PTN, PMN, PV e PPS.