"Nossa coligação discutiu a cidade como se fosse uma quermesse", avalia presidente do PSB de Caxias

Não vai sobrar pedra sobre pedra. Depois da derrota à prefeitura, vai ser difícil os partidos que governaram Caxias do Sul por 12 anos voltarem a se entender numa nova disputa à prefeitura. O presidente do PTB e vereador, Flavio Cassina, nesta primeira semana do governo Daniel Guerra (PRB) já disse que em 2020 o partido terá candidato próprio.



Na sequência, nesta sexta-feira, o vereador Alberto Meneguzzi postou em seu Twitter que o PSB também vai com tudo. "Chega de andar na carona", escreveu. O presidente do PSB, Adriano Boff, por sua vez, disse que acha cedo falar sobre isso, embora concorde que a posição de Meneguzzi seja o que 99% do partido pensa.



Boff, porém, não economizou quando começou a falar sobre a campanha eleitoral.



— Nossa coligação não fez uma discussão política, discutiu a cidade como se fosse uma quermesse. (Néspolo) Era candidato a administrar uma quermesse, uma festa. Nós não discutimos a cidade. O programa eleitoral teve tudo, menos política. Teve música de axé, música gospel, rock, todos os gêneros musicais, mas nós não tínhamos discurso político.



Para Boff, o PDT e o PMDB, partidos dos então candidatos a prefeito Edson Néspolo e do vice Antonio Feldmann, deveriam ter dado exemplos melhores.



— Sobretudo o PMDB, que discutiu até o final quem ia ser o vice. Tinha que vir com propostas para Caxias, posições políticas. Se discutiu muito pessoas, quem é vice, quem não é, quem é simpático, quem não é.



Ele conta que desde o primeiro dia de campanha alertou que o programa eleitoral de TV "era sofrível, terrível, de quem tem vergonha de estar na administração".



Expectativa para 2020

Sobre a possibilidade de entendimento com PDT e/ou PMDB em 2020, o presidente do PSB entende que vai depender do momento, de como vai estar o Brasil, o município, e de quem estiver na articulação.



— Falar de uma campanha, de estratégia com o (José Ivo) Sartori, o (Carlos) Búrigo é uma coisa. Falar com o (Ari) Dallegrave (presidente do PMDB) é outra coisa.



Pelo lado do PDT, elogiou o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, em tom crítico a Néspolo e ao deputado estadual Vinicius Ribeiro, que coordenou a campanha.



— O Alceu pode não ser das pessoas mais simpáticas do mundo, mas falou tá falado. Ele briga contigo e tu discute (com ele) abertamente. Esses caras não querem discutir. Tu vai discutir com o Néspolo ou o Vinicius, eles dizem: "Nããão meu amigão, e te abraçam". Tu não quer ser abraçado por ninguém, tu quer discutir uma realidade.



Por fim, destaca que mesmo assim o PDT fez uma bela bancada e tem tudo para continuar sendo um partido forte.



— Mas são fortes muito devido ao Alceu — encerra.