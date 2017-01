Justiça bloqueia bens de prefeito suspeito de receber propina na Serra 

Irregularidades 31/01/2017 | 12h55 Atualizada em

A Justiça determinou o bloqueio dos bens do prefeito de Monte Belo do Sul, Adenir José Dallé, dos ex-secretários municipais Eleliane Dalla Corte Dallé e Roque Faé, do empresário Carlos Shroeder e da empresa Cristal Aqua Saneamento e Assessoria. O processo apura o envolvimento deles em um esquema de pagamento de propinas no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2012. A decisão é liminar. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais

Ministério Público aponta melhorias urgentes no canil municipal de Caxias

Em Caxias do Sul, dois bingos funcionam abertamente

Coordenador na 25ª RT é também CC na prefeitura de Caxias



O inquérito civil foi instaurado em setembro de 2014 pelo Ministério Público (MP). A investigação aponta que Dallé, Eleliane e Roque solicitavam vantagens indevidas a Shroeder para que a empresa dele fosse selecionada para o tratamento de água no município. Conforme o MP, o valor recebido era de uma parcela mensal de R$ 6 mil, que era usado inclusive para caixa dois em campanhas eleitorais.

No despacho, a juíza Sônia Fátima Battistela diz que filmagens e escutas demonstram "de forma inequívoca" a entrega de propina para fraudar a licitação. Com base na investigação, ela aponta que o bloqueio dos bens é necessário para garantir o "resultado útil do processo". A Cristal Aqua Saneamento e Assessoria também está proibida de celebrar contratos com o poder público e de participar de licitações no âmbito da comarca de Bento Gonçalves.

À reportagem, o prefeito, que foi reeleito no ano passado, afirmou que está tranqüilo sobre a investigação e que vai recorrer da decisão. Eleliane e Faé não foram localizados. A reportagem aguarda retorno de Shroeder.