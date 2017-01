Harmonia é o desafio entre prefeito e vice, em Caxias

Mirante 09/01/2017 | 08h30 Atualizada em

A chegada de 2017, naturalmente, veio recheada de fatos políticos em Caxias. A posse do prefeito Daniel Guerra (PRB) e a entrada da nova equipe proporcionam esses movimentos, mas também houve reações partidárias da agora oposição, escancarando as rachaduras que ajudaram a impedir a construção do quarto andar na prefeitura pelo grupo liderado pelo PDT/PMDB.



Já o vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu (PRB) fez questão de deixar claro que não pretende ser mandado, não quer atribuições de mero substituto.



Enquanto Guerra anunciava as primeiras medidas — economia de 30% nas secretarias; corte da verba de representação dos CCs; redução do aumento da taxa da água e alterações no trânsito —, o vice buscava se valorizar, montando sua estrutura.



Fabris quer ter poder de decisão e pode ser uma pedra no sapato de Guerra. A oposição agradece. A convivência entre o prefeito e o vice será um grande desafio.



Enquanto isso, do lado de fora do Centro Administrativo, foram colocadas no ventilador as divergências entre partidos da coligação de Edson Néspolo (PDT). Críticas à condução da campanha e cobranças à postura de siglas, em especial do PMDB, revelam que a propagada harmonia do período eleitoral era aparente.



O presidente do PTB, Flavio Cassina, e o presidente do PSB, Adriano Boff, não fizeram rodeios. Cassina disse que alguns partidos proporcionaram prejuízo à coligação, pois ficaram no vai ou não vai. Recado ao PMDB e PP. Boff classificou de ¿quermesse¿ a forma como a coligação discutiu a cidade, como se tivesse vergonha de estar na administração.