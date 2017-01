Funcionários se manifestam em defesa da Farmácia do Ipam, em Caxias do Sul

Mirante 28/01/2017 | 09h30 Atualizada em

Dois integrantes da comissão de funcionários da Farmácia do Ipam, formada diante do anúncio da possibilidade de fechamento das duas unidades e da Farmácia Popular, contestaram declarações do presidente do Instituto de Previdência e Assistência Municipal (Ipam), André Wiethaus, divulgadas na sexta-feira. Mateus Brandalise, responsável pelo setor de Compras, e Alexandre Salvador Maineri, responsável pelo RH, além de destacarem o lucro líquido obtido pela Farmácia — em 2016, por exemplo, foi de R$ 813.234,96 —defendem que existe, sim, o interesse coletivo.



A extinção da Farmácia é sugestão do Conselho Gestor do Ipam ao prefeito Daniel Guerra (PRB). A base é o inquérito civil público do Ministério Público (MP), aberto em 2010, determinando que a razão social passe de Ltda para Sociedade Anônima (S/A) e, segundo Wiethaus, essa transformação torna a estrutura muito pesada, implicando em custos com reflexos nos preços dos medicamentos. Não havendo a mudança, o MP recomenda a extinção. O município tem que responder ao questionamento do MP até 20 de março.



– A Farmácia atende 24 horas, presta um serviço social muito importante, não fecha os 365 dias do ano, atende a uma parcela muito grande de servidores. Então, ela tem uma função de interesse público — defende Brandalise.



Os funcionários questionam:



— Será que o lucro que a Farmácia tem não cobriria eventuais custos para transformar numa S/A? Eles chegaram a fazer este levantamento de quanto custaria para transformar em S/A? Quem fez o estudo para a transformação?

Os integrantes da comissão entendem que para ser transformada em S/A existem vários pré-requisitos, mas destacam que os próprios funcionários estão disponíveis a ajudar no que for preciso. E informam que, até o final de dezembro, a Farmácia tinha R$ 5 milhões aplicados, portanto, acreditam que o Ipam não precisaria desembolsar.



Para eles, o que falta é vontade política. Dizem que se não há como transformar em S/A, que lhes sejam mostradas as razões e não simplesmente decidam fechar a Farmácia.Para que se concretize, é preciso que a Câmara aprove projeto. O prefeito ainda não se manifestou. São 78 funcionários celetistas.



De acordo com os funcionários, mediante convênio entre União e prefeitura, são repassados, mensalmente, R$ 52,5 mil via Secretaria Municipal da Saúde e R$ 12,5 mil da Fundação Oswaldo Cruz à Farmácia do Ipam para fazer a gestão da Farmácia Popular.



O que dizem os funcionários

:: Metade do nosso público (da Farmácia do Ipam) é servidor público e a outra metade, população em geral, tem mais de 470 empresas conveniadas, além do Ipam, que é o convênio maior. Dinheiro privado, de pessoas que não são servidores, se transforma em dinheiro público. Nossa dúvida é: para quem vai toda essa fatia do mercado? Pelo que o André (Wiethaus, presidente do Ipam) falou, iria abrir uma licitação para ver qual farmácia vai atender o servidor.

Hoje, eles dizem que o preço da Farmácia está caro, acima do mercado, mas quem define os preços para os servidores é o próprio instituto. Então, se acham que o desconto não está sendo agradável, podem aumentar o desconto.



:: (Sobre a pesquisa feita pelo Ipam abordando os preços dos medicamentos). É muito estranho dizer que de 86 produtos, só seis da Farmácia do Ipam são mais baratos. Isso não é uma verdade. A gente sabe que nossos preços estão dentro do mercado. Fizemos uma pesquisa, baseada na pesquisa que o Ipam apresentou. A gente contestou esta pesquisa e apresentou outros números. Não é verdade que nossa Farmácia tem só seis produtos mais baratos. Somos o melhor preço em vários produtos. Deixamos para os vereadores, em reunião que tivemos com eles, esse estudo. Está no processo administrativo.



:: Tanto o Ipam quanto a prefeitura tem pessoas capacitadas, procuradores, para tentar tocar este processo ou contratar uma empresa para auxiliar. Para nós, funcionários, nunca foi colocado (por este governo) "nos auxiliem nessa transformação". O André (Wiethaus) não foi na Farmácia do Ipam falar com os funcionários, simplesmente a gente foi surpreendido com o fechamento de 80 empregos e de uma Farmácia do tamanho da do Ipam. (Nesta sexta-feira, outro grupo da comissão esteve com o presidente do Ipam, quando foi confirmada a sugestão pela extinção).



:: Por que simplesmente fechar sem tentar fazer a transformação jurídica? É falta de vontade política. É um patrimônio da população de Caxias, a Farmácia tem 56 anos. E esse faturamento alguém vai assumir, não vai ser o poder público, vai ser alguma rede privada, alguém vai ficar com esse dinheiro das pessoas que compram na Farmácia do Ipam. Se tem um faturamento tão bom, vamos tentar manter a Farmácia aberta.