Finanças do município dão o tom na troca de prefeito, em Caxias

02/01/2017 | 08h46

A transmissão do cargo de prefeito de Caxias do Sul, neste domingo, de Alceu Barbosa Velho (PDT) para Daniel Guerra (PRB), apesar dos cumprimentos e sorrisos, conforme manda o protocolo, seguiu o tom ácido sobre a situação financeira que envolve o município.



A divergência de declarações entre o prefeito que sai e o que entra, que já era bastante conhecida, ganhou ênfase depois da entrevista de Guerra ao Pioneiro, onde disse que Alceu lhe deixava um balaio de dívidas.



A resposta do pedetista veio no discurso oficial.



— O senhor fique tranquilo, prefeito, que segunda-feira, ninguém (batendo no púlpito) vai bater à porta da prefeitura, dizendo que tem uma dívida líquida, certa e exigível à cobrar. Ninguém tem — retrucou Alceu.



À imprensa, Guerra disse que as secretarias farão um levantamento da situação financeira que depois será divulgada.Ficou estranho o fato de o novo prefeito não ter sido chamado para discursar dentro da prefeitura. A palavra ficou apenas com Alceu. Guerra reclamou quando se dirigiu à população, já do lado de fora.



Em entrevista, antes da solenidade, Alceu fez questão de dizer que nunca foi expulso de partido e nunca teve sanção da Câmara, numa alfinetada ao sucessor devido à expulsão do PSDB e à denúncia de que tinha CC fantasma.



Enquanto isso, o tom em relação ao novo vice, Ricardo Fabris de Abreu (PRB), foi bem mais suave. Ao citar a Maesa, Alceu lembrou que Fabris havia ingressado com uma ação judicial, como um "gesto para dizer a Maesa é nossa¿.



— Numa conversa com o nosso vice-prefeito, ele disse que estava desistindo daquela ação porque perdeu o objeto — suavizou Alceu.



Passadas as solenidades, o momento é de ação. O comando está com Guerra, que destaca como um dos grandes desafios a reversão da falta de acesso das pessoas à saúde.



Nesta segunda-feira, começa uma nova etapa. Até o fim de 2020.