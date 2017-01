Fim da verba dos CCs será primeiro teste do prefeito Guerra na Câmara de Caxias

Mirante 03/01/2017 | 08h33 Atualizada em

Já na largada do novo governo, a Câmara de Vereadores será convocada extraordinariamente pelo prefeito Daniel Guerra (PRB). Será para votar o projeto que extingue a verba de representação de 50% dos salários dos cargos em comissão (CCs), conforme promessa de campanha.



O projeto, com tramitação em regime de urgência, visando à contenção de gastos públicos, deve ser enviado nesta terça-feira. A votação está prevista para ocorrer em sessão extraordinária na quarta. As extras não são remuneradas.



Este será o primeiro teste de Guerra na relação com o Legislativo, onde ele conta com apenas dois vereadores na base de apoio. Guerra tem dito que não acredita que os vereadores serão contra. Seu cálculo é de economia de R$ 8 milhões/ano, para uso na UPA Zona Norte.



Por sinal, assim como o antecessor, Alceu Barbosa Velho (PDT), encerrou suas atividade como prefeito indo à UPA, Guerra começou o governo visitando a unidade de saúde. No primeiro dia de trabalho, ele encaminhou outras ações para conter despesas, como corte de 30% dos aluguéis, além de medidas envolvendo viagens.



E por falar em relações com o Legislativo, nesta segunda-feira a Mesa Diretora visitou o prefeito. O presidente Felipe Gremelmaier (PMDB) sugeriu a interligação do sistema de informática da Câmara com a prefeitura para agilizar os processos.