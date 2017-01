Ex-presidente da FAS integra Secretaria de Segurança do governo Guerra, em Caxias

Mirante 24/01/2017 | 15h26 Atualizada em

A ex-presidente da Fundação de Assistência Social (FAS), Maria de Lurdes Grison (Lurdinha), integra a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social.



Ela exerce a função de diretora de Segurança Alimentar e Proteção Social — as duas diretorias que havia antes foram unificadas para otimizar custos. O cargo corresponde a um CC8 (R$ 6.391,68).



A diretoria controla as coordenadorias da Mulher, da Juventude, da Acessibilidade, e Racial, bem como a questão de segurança alimentar, ou seja, restaurante comunitário, cozinhas e hortas comunitárias, banco de alimentos e refeições coletivas.

Lurdinha comandou a FAS durante os oito anos de governo de José Ivo Sartori (PMDB) na prefeitura de Caxias. Ela diz que foi para este novo trabalho a convite do prefeito Daniel Guerra pela experiência na assistência social e tem tudo a ver com o que já realizou na FAS.



— Concordo em gênero, número e grau com a proposta dele (Guerra) para a cidade. Fecho com ele. Estou aqui para servir, para ajudar — afirma Maria de Lurdes.