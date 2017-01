'Essa pressão já é conhecida', diz líder do governo Daniel Guerra sobre relação com vereadores de oposição

Entrevista 30/01/2017 | 07h00 Atualizada em

Vereador, líder de governo e irmão do prefeito Daniel Guerra, Chico Guerra (PRB) tem a missão de intermediar a relação entre os colegas e a administração e defender as iniciativas do Executivo. Neste primeiro mês, Chico diz já ter sentido a pressão da oposição nas sessões representativas.



Neste período, que é de recesso parlamentar, o vereador tem se dedicado mais a ajudar o irmão na prefeitura, participando de reuniões e apontando sugestões para problemas da cidade. Uma das atribuições de Chico foi participar do grupo que definiu os subprefeitos de Caxias.



– A parte mais salutar foi o trabalho nos distritos, ouvir a comunidade e levantar de lá o nome para assumir a subprefeitura. Foi o trabalho que me deu satisfação em fazer.Confira os principais trechos da entrevista:



Pioneiro: Qual sua avaliação do governo de Daniel Guerra até agora?

Chico Guerra: Positiva. Mas também de surpresa pelo estado que encontramos a prefeitura. Tem muita coisa errada e muita para ser consertada. Tudo tem que ser para agora, para ontem e não tem nada que possa ser deixada para depois. Dá a impressão que tudo foi jogado para o início do novo governo. Foi empurrado tudo para o começo do ano. A gestão anterior empurrava os problemas para acontecer neste novo mandato. Mesmo com todo esse volume de problemas, tem o pulso forte do governo que estamos procurando fazer.



O que os surpreendeu?

Vamos pegar a UPA Zona Norte: se descobriu que não tinha PPCI, que tinha questão legal para abrir, não era só a questão financeira. Tem o Ministério Público obrigando a abertura. É muito pouco tempo para se pensar qualquer coisa. Tem que agir imediatamente. A questão da tarifa de ônibus, já era para ter sido definida em dezembro. Empurraram para a janeiro. Está tudo corrido. A empresa vem com um número fora da realidade, informações que se tem é que o SIM era para melhorar indicadores da empresa Visate, mas o que se viu não é bem assim. Foi uma questão mais política.



O senhor tem participado ativamente do governo?

Bastante. E não vai ser muito diferente nos outros meses. Com o Legislativo em recesso, tive mais disponibilidade. Dá para dizer que o mês de janeiro todo foi intenso em questão de reuniões em todas as frentes para tentar resolver os problemas. Praticamente todos os dias tem reuniões.



Além de participar das reuniões para se inteirar, o senhor opina nas decisões?

As reuniões iniciam tomando ciência dos problemas, se procura entender o que acontece e ouvir as informações e, aí sim, se dá alguma opinião. Cada assunto tem a sua demanda. Eu passo a minha opinião em todos os assuntos. A participação de todos que integram as reuniões é intensa. Geralmente, são membros da administração que têm esse foco voltado para tentar solucionar esses problemas em diversas áreas. Tem o secretário da área, o chefe de gabinete e mais outras pessoas. Se formam grupos de trabalho.



Além das reuniões com a equipe de governo, o senhor e o prefeito, quando estão em casa, também discutem os problemas da cidade?

Para ser bem franco, eu falo com ele mais nas reuniões e te digo que a vida familiar ainda não voltou, porque eu não estou ou ele não está. Ele entra às 7h (na prefeitura) e sai às 23h, meia-noite. Do começo de janeiro, a gente já não teve mais encontro em família em virtude do volume de trabalho. A gente se encontra só na prefeitura.



Qual a sua avaliação sobre o seu primeiro mês como vereador e líder de governo?

A estreia foi voltada para organizar a casa, formar equipe. Sou muito direcionado a essa questão de gestão, de fazer economia: tem necessidade de sair com todos os assessores? Eu entendo que não, tanto é que iniciei com um assessor, segurei outros dois (do gabinete e da bancada) em função de não ter demanda agora. Sabia que ia estar voltado mais a ajudar o Executivo, por isso não fiz a contratação dos outros assessores nesse período aqui. Estou com um assessor e o segundo deve começar em fevereiro, porque a demanda vai ser maior. É natural primeiro organizar a equipe para depois focar na questão do trabalho, das diretrizes e do atendimento ao público.



Como tem sido sua relação com os colegas vereadores?

Muito boa e salutar. Talvez alguém possa entender que eu seja muito inocente, muito iniciante, mas eu acredito na pessoa até que ela prove o contrário. Estou, sim, de coração aberto para os colegas. Pretendo fazer um bom convívio com todos, apesar que alguns já estão demonstrando oposição ao novo prefeito. A gente conversa bastante, discute assuntos, o pessoal participa de alguns eventos no Executivo. Essa história de ficar de rixa só faz mal e não é o meu foco.



Na sessão extraordinária, no início do mês, o senhor disse que percebia mágoa por conta da derrota de Edson Néspolo (PDT). Ainda há?

Continua, mas quando eu me expressei, para não direcionar, eu fiz um comentário em geral, que gerou manifestações. Realmente, da maioria não sinto essa mágoa. Naquele momento, o sentimento se direcionava a dois vereadores. Hoje, se tem a questão de mágoa, dá para colocar mais um vereador.



Quem são os vereadores?

É bem nítido o Rafael Bueno, pelas colocações dele. Mesmo ele dizendo que não é mágoa, existe um ressentimento, porque ele direciona muito as palavras para uma cobrança forte, que existiu um histórico no passado. Outro é o Elói Frizzo. E agora, pela postura do Rodrigo Beltrão, não sei se ele está querendo fazer o papel de fiscalizar ou se está querendo se promover na mídia, pois qualquer assunto, cria um turbilhão de notícias.



Como o senhor imagina que será com o início das sessões ordinárias, na próxima quarta-feira?

Sempre falei que se os projetos forem bons para a comunidade, eu vou assinar com eles. Acredito que vai ter projetos, sim, que vai ter debate mais forte, mas não pretendo construir qualquer barreira. E projetos que vem do Executivo, se não forem bons, pretendo já em reunião junto ao prefeito, evitar. Ou que cheguem da melhor forma possível.



Está preparado para a pressão que poderá sofrer?

Já sentimos nas primeiras sessões representativas. Eu já sabia que existiria por ser irmão do prefeito, por ter o mesmo sobrenome. Isso se demonstrou com o meu nome muito direcionado por ser, também, líder de governo. Essa pressão já é conhecida e vai ser maior toda vez que vier um projeto do Executivo que eles entendam que não está agregando.



O que o senhor acha da atuação do presidente da Câmara, Felipe Gremelmaier?

Até o momento, me surpreendi. Acho excelente, porque é uma pessoa voltada para a gestão. Me satisfaz ver alguém que procura economizar até nos pequenos detalhes. Ele está levando à risca sua atribuição, porque já teve ações na Casa voltadas para economizar. Ele entende que o dinheiro sai do povo e vai fazer falta em outro lugar.



Que tipo de ação?

Economia de energia elétrica, de material, como copos. Pode parecer pouco, mas é muito. Tenho a mesma postura que ele. Ele está otimizando os funcionários, economizando em todos os pontos que consegue. Isso é é uma economia que reflete no Executivo e na comunidade.