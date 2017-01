Elói Frizzo inicia o sexto mandato na Câmara de Caxias do Sul

Vereadores eleitos 20/01/2017 | 13h11 Atualizada em

Frizzo quer ter participação ativa na revisão do Plano Diretor Urbano de Caxias do Sul

Frizzo quer ter participação ativa na revisão do Plano Diretor Urbano de Caxias do Sul Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Com mais tempo de Casa entre os 23 vereadores caxienses, Elói Frizzo (PSB), que iniciou o sexto mandato neste ano (incluindo o que assumiu como suplente), quer usar a experiência para contribuir com a cidade. E não é só a que ele acumulou no Legislativo. Nos últimos anos também ocupou cargos no Executivo: integrou o primeiro escalão dos governos Pepe Vargas (PT), José Ivo Sartori (PMDB) e Alceu Barbosa Velho (PDT).

Leia mais

Vereador reage a declaração de secretário de Caxias e deflagra mal-estar

Confira os telefones dos vereadores de Caxias do Sul

Prefeitura de Caxias do Sul quer enviar Plano Diretor à Câmara de Vereadores somente em 2018



O conhecimento e as habilidades adquiridas, desde a primeira eleição a vereador, em 1982, serão usadas, segundo ele, para aprovar boas leis e, principalmente, fiscalizar o Executivo.

— A gente não pode estar preocupado só com a troca de lâmpada, não que não seja importante, é demanda do dia a dia, mas a função principal do vereador é, primeiro, fiscalizar a execução do orçamento, que é um grande orçamento. R$ 1,9 bilhão não é pouca coisa. Os vereadores têm que ter na ponta da língua onde esses recursos estão sendo gastos e se estão sendo bem gastos.

Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação da Câmara nesta legislatura, Frizzo quer dedicar-se a temas como ocupação e uso do solo e regularização fundiária. O vereador também quer trazer de volta a bandeira de ocupação da Maesa, especialmente com um mercado público, além de ter ¿participação ativa¿ na revisão do Plano Diretor.

— A partir do momento que tu revisa (o Plano), tu vai ter implicações na legislação que trata do uso do solo, da lei de parcelamento do solo, da lei de condomínios, da legislação das águas, então, são questões que vou continuar priorizando — completa.

A revisão do Plano, aliás, já gerou divergência entre Executivo e Legislativo. Na reportagem publicada na quinta-feira, o secretário de Planejamento, Fernando Mondadori, disse que o documento será enviado à Câmara somente em 2018, contrariando o vereador Frizzo, que entende que deve ser nesse ano. Ele irá solicitar reunião com o secretário.

A tendência é que Frizzo seja um dos principais nomes de oposição ao governo de Daniel Guerra (PRB). Vereador de posições fortes, ele garante que será de forma responsável, sem prejuízos à população.

— A mesma oposição que o Daniel fez ao governo Alceu, nós temos o direito de fazer ao governo dele. Quando eu falei que "pau que dá em Francisco dá em Chico" (declaração feita na primeira sessão na Câmara após a vitória de Guerra), foi nesse sentido, de que a população nos colocou na oposição. Nós temos que respeitar e ser competentes, mas sempre torcendo para que só coisas boas aconteçam.

Mais equilibrado

Com tantos anos na política, Frizzo se considera não só mais experiente, como mais equilibrado e ponderado. O Frizzo dos anos 1980, que iniciava a carreira política no Legislativo caxiense com 26 anos, era mais, digamos, rebelde. O momento também era outro, de luta contra o regime militar e pela democracia.

— Eu vinha de uma forte luta no movimento estudantil, no movimento sindical e isso repercutia na Câmara. Hoje, não. Hoje já tenho, em função dos espaços que consegui ocupar na vida, mais experiência, sou uma pessoa mais de diálogo.

Frizzo, que também concorreu a prefeito em 1992, pelo PCdoB, acredita que é papel da Câmara discutir, além dos temas locais, assuntos nacionais, como o novo pacto federativo e as reformas política e tributária:

— Acho que a nossa função como parlamentares de uma cidade com 500 mil habitantes é continuar defendendo o regime democrático.

Quando não está envolvido com a política, Frizzo, 61 anos, gosta de estar com a mulher, a corretora de imóveis Oládis, e o filho Jader, 27, recém-formado em Direito, como o pai.

— Nada substitui um churrasco com amigos, com a família .



Frizzo é oposição ao governo de Daniel Guerra Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Bandeiras

:: Regularização fundiária

:: Legislação referente à ocupação e uso do solo

:: Revisão do Plano Diretor

:: Fiscalização do orçamento



Trajetória

:: Vereador em sexto mandato (primeiro foi entre 1983 e 1988)

:: Secretário de Desenvolvimento Urbano entre 1997 e 1999, no primeiro governo de Pepe Vargas

:: Secretário do Meio Ambiente entre 2001 e 2002 e diretor do Samae entre 2003 e 2004, no segundo governo de Pepe

:: Secretário de Obras na primeira metade de 2005, no governo de José Ivo Sartori

:: Diretor do Samae entre 2009 e 2012, no governo de Alceu Barbosa Velho



* Com a publicação desta sexta-feira, o Pioneiro encerra a série de perfis com os vereadores eleitos para a legislatura 2017-2020.