Edson Néspolo visita Sartori como secretário do Turismo de Gramado

Mirante 18/01/2017 | 09h40 Atualizada em

O governador José Ivo Sartori (PMDB) reencontrou, nesta terça-feira, o ex-candidato a prefeito Edson Néspolo (PDT) e ex-presidente da Festa da Uva, a quem apoiou nas eleições em Caxias.



Leia mais

Vereador diz que há preconceito com o Carnaval de Rua, em Caxias

Projeto reduz número de homenagens concedidas pela Câmara de Vereadores de Caxias



Agora secretário municipal de Turismo de Gramado, Néspolo esteve com o prefeito João Alfredo Bertolucci (Fedoca), também do PDT, no Palácio Piratini convidando Sartori para o 3° Gramado In Concert. O evento será entre de 3 a 12 de fevereiro.



— Vamos em frente e mãos à obra – disse Sartori.



Néspolo foi coordenador das campanhas de Sartori em Caxias e secretário de várias pastas na gestão do peemedebista na prefeitura.