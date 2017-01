Edson Néspolo toma posse como secretário de Turismo de Gramado

Executivo 04/01/2017 | 14h35 Atualizada em

O ex-candidato a prefeito de Caxias do Sul, Edson Néspolo (PDT), tomou posse nesta quarta-feira como secretário municipal de Turismo de Gramado. O prefeito João Alfredo de Castilhos Bertolucci (Fedoca), também do PDT, disse que a escolha resultou de "muita reflexão, aconselhamentos e diálogo com o trade turístico".



— Assim como na escolha dos demais secretários, foram utilizados os critérios de competência, comprometimento e idoneidade — afirmou Fedoca.



O secretário disse que desenvolverá um trabalho coletivo para diagnosticar as dificuldades da área, buscar investimentos e multiplicar os visitantes da cidade.



— Venho com vontade e garra. Esse primeiro momento é de diagnóstico, de ouvir quem trabalha em cada setor e conhece o que pode ser reconquistado, com planejamento e parcerias. Acredito na valorização das raízes de uma região e no resgate de suas tradições — discursou Néspolo.



O salário de secretário em Gramado é de R$ 11.781,31.



Néspolo presidiu a Festa da Uva e esteve à frente das edições de 2014 e 2016. No segundo turno da eleição municipal deste ano, como candidato da situação ele obteve 87.996 votos, perdendo para Daniel Guerra (PRB).