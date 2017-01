Declarações consolidam mal-estar entre secretário e vereador, em Caxias 

Mirante 21/01/2017 | 09h16 Atualizada em

Secretário de Desenvolvimento Econômico disse que vereador só quer dialogar com a imprensa e não com as secretarias

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Carlos Heinen, de Caxias do Sul, não escondeu a indignação diante da postagem do vereador Alberto Meneguzzi (PSB), feita na quinta-feira. Em entrevista à Rádio Caxias, na quinta, Heinen disse que o parlamentar era ¿novato¿ na política, provocando a manifestação de Meneguzzi no Facebook.



O vereador considerou que foi em tom pejorativo. E bateu forte. Disse que quando Heinen foi presidente da CIC, era comum o discurso raivoso e odioso contra a classe política. Acrescentou que a gestão dele foi "fraca e sem grandes realizações".



Heinen, que presidiu a entidade empresarial de 2012 a 2015, respondeu:



— O pessoal queria que eu ficasse na CIC. Eu não fui demitido.



Sobre o termo "novato", o secretário disse que talvez ele gostasse mais de "neófito" (cristão-novo, principiante). O vereador está no primeiro mandato.



O motivo para a origem do mal-estar foi uma informação distribuída pelo vereador, à imprensa, sobre a suposta indefinição no convênio entre a prefeitura e a Legião Franciscana de Assistência aos Necessitados (Lefan) para o Programa Mundo do Trabalho. Meneguzzi disse que estava preocupado com a situação da assistência social no município.



— Ele só quer dialogar com a imprensa, não com as secretarias. Por que não veio falar com a secretaria? Um dia antes, o frei Jaime (Bettega, coordenador da Lefan), toda a diretoria desse programa estavam aqui na secretaria conversando, acertando tudo — declarou o secretário.



Heinen diz que a situação gerou, sim, mal-estar e admite que poderá se refletir no relacionamento, "porque não procuram para dialogar".



— Pessoas que preferem botar na mídia ou virtual, ao invés de vir conversar, vai dialogar de que jeito? Não sabe nem o que está falando — acrescentou.