Daniel Guerra toma posse: "um novo projeto de cidade desponta em Caxias"

Tomou posse neste domingo o prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra (PRB). A cerimônia foi realizada na Câmara de Vereadores, em sessão que também empossou o vice-prefeito, Ricardo Fabres de Abreu (PRB), e os 23 vereadores eleitos para a legislatura 2017-2020. O plenário ficou lotado para acompanhar a solenidade. Em seu discurso, Guerra destacou que as áreas da saúde, segurança e educação ganharão atenção especial.



— Reduzir a fila de espera nas especialidades, investir na prevenção e agendamentos, e ampliar o atendimento domiciliar são imperativos no campo da saúde atualmente. Ter nossas crianças bem cuidadas, com vagas garantidas na educação infantil e com professores estimulados, requer decisões quase que imediatas. Dentro de nossas competências municipais, vamos buscar alternativas para que nosso povo se sinta mais seguro, num ambiente com menos violência e onde se expanda a cultura da paz. Nesse sentido, uma das ações será o fortalecimento da Guarda Municipal.

O plenário da Câmara de Vereadores ficou lotado para acompanhar a cerimônia de posse Foto: Juliana Bevilaqua / Agência RBS

Guerra disse ainda que pretende diminuir gastos e direcionar os recursos a eixos prioritários.

— Neste aspecto, logo estaremos encaminhando a esta importante Casa, dentro do que a lei permite, projeto para extinguir 50% da verba de representação dos cargos em comissão, além de cortar pela metade as nomeações de CCs. Essa economia nos ajudará a encaminhar outro relevante anseio dos caxienses: a abertura da UPA Zona Norte.



No início do seu discurso, o novo prefeito disse que um novo projeto de cidade está despontando em Caxias do Sul.



— É um projeto que olha para as pessoas, nas suas relações de convívio, de trabalho, de conhecimento, de lazer e de fé.



Agora, Guerra e Fabris seguem para a prefeitura municipal, onde o prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) e o vice, Antonio Feldmann (PMDB), vão transmitir os cargos. Também no Centro Administrativo, será feito o anúncio oficial e a posse dos novos secretários municipais.

Abaixo, conheça os nomes que vão compor o primeiro escalão:



:: Procuradoria-Geral *: Leonardo da Rocha de Souza

:: Chefia de Gabinete: Júlio César Freitas da Rosa

:: Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade*: Cristiano de Abreu Soares

:: Secretaria de Educação: Marina Matiello

:: Secretaria de Recursos Humanos e Logística: Vangelisa Fogaça Cassânego Lorandi

:: Secretaria de Turismo: Renata Aquino Carraro

:: Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento*: Camila Sandri Sirena

:: Secretaria do Urbanismo: Mirangela Rossi

:: Secretaria da Habitação: Tatiane Cristina Zambelli

:: Secretaria do Planejamento: Fernando Antônio Granjo Mondadori

:: Secretaria de Esporte e Lazer: Marcia Rohr da Cruz

:: Codeca: Amarilda Bortolotto

:: Secretaria da Fazenda: José Alfredo Duarte Filho

:: Secretaria do Meio Ambiente: Patrícia Rasia

:: Secretaria da Saúde: Darcy Ribeiro Pinto Filho

:: Secretaria da Cultura: Adriana Antunes

:: Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Carlos Heinen

:: Secretaria de Obras: Leandro Pavan

:: Secretaria de Segurança: José Francisco Mallmann

:: Samae*: Gerson Panarotto

:: Festa da Uva *: Cleiton De Bortoli

:: Fundação de Assistência Social (FAS)*: Rosana Santini Menegotto

:: Ipam: André Francisco Wiethaus

:: Coordenadoria de Relações Comunitárias: Rafael Henrique Gome

:: Badoz Procon: Luis Fernando Del Rio Horn

:: Coordenadoria de Acessibilidade: Tibiriçá Vianna Maineri



*Provisórios