Daniel Guerra tem posição marcante na estreia em Caxias do Sul

Mirante 04/01/2017 | 09h08 Atualizada em

Os primeiros atos do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra (PRB), mostram que ele não se submeterá a decisões pré-estabelecidas. Provavelmente, novas mudanças virão no que foi definido pelo governo anterior.



Além da extinção da verba de representação dos cargos em comissão (CCs), na prefeitura de Caxias do Sul, projeto que vai à votação nesta quarta-feira, às 8h30min, em sessão extraordinária, ele revogou o decreto de reajuste da tarifa de água assinado pelo ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT), em 26 de dezembro.



O índice foi baixado de 8,11% para 6,45%. O entendimento da nova direção do Samae é de que o percentual estava equivocado.



Antes de tomar posse, questionado pelo Pioneiro sobre aumento de tarifas, ele foi claro. Disse: "Toda a situação que envolva custo para nosso cidadão, o secretário vai ter que despachar com o prefeito. Vou ser muito enérgico com qualquer coisa que possa onerar o cidadão".



Vereadores e a opinião pública



O prefeito Daniel Guerra (PRB) protocolou o projeto de extinção da verba de representação nesta terça-feira, e convocou a extraordinária alegando a necessidade de implantar os cortes já na folha de pagamento referente ao mês de janeiro.



A medida fará com que os vereadores mostrem, logo na largada do primeiro ano de atuação, sua postura diante de uma medida para contenção de gastos públicos. A estimativa do governo é economizar mais de R$ 8 milhões por ano.



Mesmo que para os vereadores de oposição, ampla maioria na Casa, seja difícil ter que referendar uma promessa de campanha do adversário — que logicamente ajuda a popularizar sua imagem —, votar contra vai gerar um confronto com a população já na estreia. Tudo o que os cidadãos cobram é diminuição de benesses. Imagina-se que a reação diante do reajuste dos 11,4% aprovado no ano passado para seus salários, como reposição inflacionária, tenha servido de lição.



Guerra foi à Câmara, onde manteve contato com o presidente Felipe Gremelmaier (PMDB), acompanhado da secretária de Recursos Humanos e Logística, Vangelisa Fogaça Cassânego Lorandi; do titular da Fazenda, José Alfredo Duarte Filho; e do chefe de Gabinete, Júlio César Freitas da Rosa.