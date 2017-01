"Comunicação com a Câmara tem quer ser coletiva", diz chefe de Gabinete do governo Guerra

Mirante 11/01/2017 | 08h30 Atualizada em

Não há intenção no governo de Daniel Guerra (PRB) de designar uma pessoa para fazer a "ponte" entre o Executivo e o Legislativo. A comunicação tem que ser coletiva. A informação é do chefe de Gabinete, Júlio César Freitas da Rosa, dizendo que a relação com a Câmara de Vereadores precisa ser a mais harmônica e transparente possível, e é uma responsabilidade de todos.



A questão envolvendo a interlocução com os vereadores foi levantada pelo vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu, antes da posse, quando justificou que sua desfiliação do PRB — depois revertida — viabilizaria uma aproximação mais tranquila com os vereadores. Nesta terça-feira, ele esteve em visita à bancada do PMDB e, em tempos de mudanças nas relações políticas, o assunto voltou a ser abordado. Há poucos dias, Fabris visitou a bancada do PDT.



Leia Mais

Velocino Uez vai dedicar-se à agricultura

Ações de segurança urgentes e bem-vindas na Estação Férrea, em Caxias

Harmonia é o desafio entre prefeito e vice, em Caxias



Os peemedebistas sugeriram que o Executivo nomeie uma pessoa para essa relação com o Legislativo, além do líder do governo na Câmara, função exercida por Chico Guerra (PRB), irmão do prefeito.



— Com o andar da carruagem, a gente vai verificando como pode aprimorar cada vez mais a comunicação. O que estamos conversando internamente é que o secretariado tem que estar pronto a dialogar com os vereadores. Essa comunicação tem que ser coletiva — diz o chefe de Gabinete.



Freitas da Rosa destacou, ainda, que tanto o prefeito quanto o vice-prefeito são agentes políticos e têm total autonomia e liberdade para isso.



— Não é porque tem uma figura com o cargo de secretário de Governo ou de chefe de Gabinete que é só ele que conversa. É um trabalho de toda a equipe —define Freitas da Rosa.