CCs que atuavam na prefeitura de Caxias do Sul migram para a Câmara

O início da nova legislatura da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul traz alterações importantes na distribuição dos cargos em comissão (CCs). As mudanças ocorrem nas assessorias dos vereadores, nas bancadas dos partidos, nas comissões permanentes da Casa e no gabinete do presidente Felipe Gremelmaier (PMDB). Pelo menos 13 pessoas que ocupavam CCs na administração do prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) migraram para o Legislativo.



As acomodações partidárias mais explícitas aconteceram na bancada do PDT. O ex-vereador Jaison Barbosa foi nomeado para o cargo de assessor de bancada. Em uma das últimas sessões do ano passado, ele havia pedido aos colegas de partido para ocupar a função.



No gabinete do vereador Velocino Uez (PDT) tem outro nome conhecido da política e da administração pública em Caxias. Norberto Soletti foi secretário de Obras e Serviços Públicos nos governos Alceu Barbosa Velho e José Ivo Sartori. Detalhe: Soletti é filiado ao PMDB.



No PSB, o vereador Edicarlos Pereira de Souza exonerou o assessor de bancada José Sergio Cardoso e nomeou José Dambrós para ocupar a função. Dambrós ocupou o cargo de coordenador do Orçamento Comunitário no Governo Alceu.

Outro CC que saiu do Executivo direto para a Câmara é Virgínia Biglia, que esteve como secretária de Governo nos últimos meses da administração de Alceu por indicação da presidente do PSDB caxiense, Paula Ioris. Com a derrota do candidato da Edson Néspolo (PDT) e a eleição de Paula para o Legislativo, Virgínia assumiu como assessora bancada tucana.



O vereador Édio Elói Frizzo (PSB) voltou a formar dupla com seu amigo Idair Moschen. Na administração Alceu, Frizzo era diretor-presidente do Samae, enquanto Moschen ocupava cargo de assessor técnico. Em abril do ano passado, com a saída de Frizzo para concorrer a vereador Moschen ascendeu e assumiu a presidência da autarquia. Moschen já foi vereador em duas legislaturas e diretor-geral da Câmara.



O PTB também trouxe outro CC do Executivo para a Câmara. O vereador Adiló Didomenico (PTB) nomeou Gilberto Meletti para assessor político da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária. Meletti foi diretor de Comunicação e Marketing da Codeca no governo passado.



Mapa de assessores

PDT

:: Rafael Bueno: assessores políticos Alessandra Rodrigues Melotti e Jussara Maria da Costa.

:: Velocino Uez: assessores políticos Cristiane de Matos e Norberto Soletti.

:: Ricardo Daneluz: assessores políticos Danúbia Boeira dos Santos Verza e Marcelo Rech.

:: Gustavo Toigo: assessores políticos Laura Marzzaro Benelli e Maria Ines Tonietto Keil.

:: Bancada: ex-vereador Jaison Barbosa e Alexandre Severo (ex-assessor de Rafael Bueno).

PMDB

:: Gladis Frizzo: assessores políticos Claudia Liane da Rosa Machado e Eduardo Luiz Bertotti.

:: Edson da Rosa: assessores políticos Arno Avrela e Elis Silva.

:: Paulo Périco: assessora política Fabiana de Lucena, ex-coordenadora da assessoria de imprensa da prefeitura. O vereador ainda analisa o nome do outro assessor.

:: Felipe Gremelmaier: assessores políticos Inácio Azambuja e Renata Haab.

:: Bancada: Tania Fochesatto e Rosane Azevedo.

PSB

:: Elói Frizzo: assessores políticos Adam Rech e Idair Moschen.

:: Edicarlos Pereira de Souza: assessores políticos Ademir Saraiva e Rodrigo Weber.

:: Alberto Meneguzzi: assessores políticos Zenaira Macêdo Hoffmann Giacomelli e Felipe Michelon Padilha.

:: Bancada: ex-coordenador do Orçamento Comunitário José Dambrós e Igor Schmaedeke.



PTB

:: Adiló Didomenico: assessores políticos Marisabeth Dornelles Duarte e Geremias Orlandi.

:: Alceu Thomé: assessores políticos Alexandre Luis Triches e Santo de Castilhos Homem.

:: Flávio Cassina: assessores políticos José Antonio Peroni de Souza e José Osvaldino Brehm.

:: Bancada: Hernest Larrat dos Santos, ex-coordenador da Juventude do Governo Alceu, e Volnei Renato da Silva.

PRB

:: Chico Guerra: assessor político Luiz Eduardo da Silva Caetano (ex-assessor do ex-vereador Daniel Guerra). O vereador irá nomear o segundo assessor em fevereiro.

:: Elisandro Fiuza: assessores políticos Luiz Pauletti e Júlio Fernandes (assessor do ex-vereador Renato Nunes).

:: Bancada: Paulo Lima (auxiliar de bancada). O partido aguarda resposta de Israel Marques.

PSD

:: Kiko Girardi: assessores políticos Jocir José da Silva e Juliano Valim Soares.

:: Bancada: Ladir Brandalise e Carlos Eduardo Coelli.

PSDB

:: Paula Ioris: assessoras políticas Neiva Salete Cappellaro Alberti e Greice Demoliner Tedesco.

:: Bancada: Virgínia Biglia e Verônica Louroza Estivalet.

PT

:: Denise Pessôa: assessores políticos Gabriel Godoi da Silva e Marcelo Pedroso.

:: Rodrigo Beltrão: assessores políticos Bruno dos Santos Lemos e Ricardo Barazzetti.

:: Bancada: Marcia Aline Maisner e Lorete Maria Bridi.

Solidariedade

:: Neri O Carteiro: assessores políticos Álvaro Pedro Viecelli e Marcio Tadeu Amaral.

:: Bancada: Alexandre Benetti Lovatto e Luisa Nara dos Santos Ferreira.

PCdoB

:: Renato Oliveira: assessores políticos Joacir Vieira de Faria e Jucemar Gonçalves Alves.

:: Bancada: Norberto Gubert e Marisa Salete Dallo. Os dois trabalharam com o vereador na Secretaria da Habitação.

PP

:: Arlindo Bandeira: assessores políticos Nilo Galgaro e Igor Rossetti. :: Bancada: Diego Primon Martins e Marcelo Vanzin.





Os CCs da Mesa



Na semana passada, Gremelmaier nomeou quatro assessores que competem à presidência da Casa. Rafael Toigo é o novo diretor-geral da Câmara. Ele foi Secretário de Urbanismo no governo Alceu. O ex-gerente do Departamento de Limpeza Urbana da Codeca, Mauro Cavagnollo, assumiu a assessoria técnica no setor de Consolidação de Leis. O jornalista Paulo Cancian, que assessorou o ex-vice-prefeito Antonio Feldmann (PMDB), será o chefe da Assessoria de Comunicação. Cancian substitui Roberto Hunoff que ocupava o cargo e agora foi transferido para a função de assessor de imprensa na TV Câmara.

O novo presidente da Câmara ainda trabalha para preencher outros três cargos: assessor de Relações Públicas, assessor técnico com lotação na TV Câmara e um assessor político no Gabinete da Presidência.



— Os CCs que estão ocupando os cargos são pessoas extremamente competentes. Para os outros cargos não temos pressa e estamos estudando para contratar pessoas qualificadas. Em comparação com outras Câmaras, a nossa é enxuta — diz Gremelmaier.