Assis Melo, de Caxias, assume como deputado federal

Caxias do Sul começa 2017 com três deputados federais. Além de Pepe Vargas (PT) e Mauro Pereira (PMDB), Assis Melo (PCdoB) tomou posse na segunda-feira. Ele fez 45.247 votos no pleito de 2014 e ficou como segundo suplente. Assis assumiu no lugar de Luiz Carlos Busato (PTB), novo prefeito de Canoas. O primeiro suplente é Cajar Nardes (PR), que assumiu no lugar de Ronaldo Nogueira de Oliveira (PTB), atualmente ministro do Trabalho.

— A conjuntura nacional está contra os trabalhadores. Por isso, a luta em defesa dos direitos sociais e trabalhistas é primordial. Irei continuar o projeto político que desempenho em busca da valorização do trabalho, com a formação de uma Frente Parlamentar que discuta a industrialização e que permita maior desenvolvimento econômico do país — afirma Assis.

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, ele foi vereador de 2009 a 2010 e deputado federal de 2011 a 2014. Assis concorreu a prefeito de Caxias nas duas últimas eleições municipais.