Ações de segurança urgentes e bem-vindas na Estação Férrea, em Caxias

Mirante 10/01/2017 | 08h40 Atualizada em

A prefeitura agiu rápido anunciando vigilância permanente à noite, nos finais de semana, na região da Estação Férrea. A segurança, mesmo sendo atribuição do Estado, lidera a lista de prioridades do governo de Daniel Guerra (PRB), da mesma forma que é uma das reivindicações urgentes da comunidade.



A força-tarefa será coordenada pela Guarda Municipal, mas terá na linha de frente também a Brigada Militar e a Secretaria Municipal de Trânsito, além do apoio de diversos outros órgãos. O estopim foi o homicídio de um jovem de 19 anos ocorrido sábado. A área que deveria ser para diversão, acabou tornando-se perigosa, obrigando proprietários de estabelecimentos a colocar vigilantes na rua.



O encaminhamento do secretário de Segurança Pública, José Francisco Mallmann, vem em boa hora. Claro que a cidade toda precisa de ações de segurança, mas o espaço em questão, com grande aglomeração, tem que ter medidas rápidas, antes que exploda a "bomba-relógio", definição dada pelo presidente da Associação Amigos do Largo da Estação, Alexandre Fasoli.