Vice-prefeito de Caxias já coloca seu nome para concorrer a deputado em 2018

O vice-prefeito Antonio Feldmann (PMDB) rompeu o silêncio e falou sobre o resultado da eleição em que concorreu novamente ao cargo, na chapa liderada por Edson Néspolo (PDT), e sobre seu futuro político.



O vice, que encerra dentro de 10 dias seu primeiro mandato eletivo, antecipa que vai colocar seu nome para concorrer a deputado em 2018. Não diz, porém, se a estadual ou federal. Naturalmente, surgirá nova disputa interna, seja com Mauro Pereira para federal, seja com o vereador Edson da Rosa a estadual.Ele diz que completou 20 anos na política.



— Tem muita gente colocando que chegou a hora de eu ser candidato a deputado. Seria a primeira candidatura própria mesmo, com meu nome. O ideal seria ter um candidato a federal e um estadual de Caxias.

Ele nega que haja acerto para ir para o governo — nos bastidores, a informação é de que irá para o gabinete da secretária de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori.



— É só especulação, nunca fui convidado. O certo é que em 1º de janeiro eu engrosso as estatísticas de desemprego — declara Feldmann, embora admitindo que sua primeira opção é a de continuar na área pública.



Sobre a derrota à prefeitura, entende que o principal fator é que foram vítimas de uma onda de mudança que varreu o Brasil inteiro, e o desgaste de ser governo há 12 anos.



Quanto a ter defendido a candidatura própria do PMDB, ressalta:



— Fiz minha luta porque a certeza era de que o melhor caminho era o PMDB ter candidato próprio. No momento em que o prefeito não vai à reeleição, para manter o projeto o mais legítimo era que fosse o vice.



E emenda:



— No momento em que o partido entendeu que não deveríamos, eu me submeti à maioria e me dediquei como se eu fosse candidato a prefeito, me joguei de corpo e alma.