Primeiro escalão de Daniel Guerra, prefeito eleito de Caxias do Sul, já está definido

Novo governo 24/12/2016 | 10h35 Atualizada em

A uma semana da troca de governo, o primeiro escalão da nova administração municipal, que será comandada pelo futuro prefeito, Daniel Guerra (PRB), já está todo definido, porém, ainda falta o anúncio de 14 nomes, o que será feito ao longo da próxima semana. A divulgação dos secretários e presidentes de autarquias a conta-gotas obedece ao pedido de alguns dos integrantes da equipe que aceitaram a missão, mas ainda precisam resolver algumas pendências pessoais. Na maioria dos casos, são profissionais que estão deixando a iniciativa privada e precisam se desligar.

Com os principais nomes definidos, a concentração de esforços na reta final da transição será para finalizar a composição das subprefeituras e das coordenadorias. Nas subprefeituras, o trabalho está praticamente concluído. Já nas coordenadorias, o passo está mais lento, admite o coordenador geral da transição, Heron Gröhler Fagundes.

— Está um pouco atrasado. Vamos focar nessa semana a definição — diz.

Ainda conforme Heron, que tem sido o braço direito de Guerra, ainda falta realizar a transição na Secretaria da Receita _ pasta que será fundida com a de Gestão e Finanças e transformada em Fazenda, que será comandada por José Alfredo Duarte Filho. Em todas as secretarias, os coordenadores escrevem pareceres a partir do levantamento realizado com as atuais equipes e repassam para Heron que, por sua vez, repassa para Guerra.

— As equipes têm total liberdade — destaca Heron.

Além dos oito secretários e dos três diretores de autarquias anunciados até esta sexta-feira, Guerra confirmou Luiz Fernando Del Rio Horn como diretor do Procon e Tibiriçá Vianna Maineri como titular da Coordenadoria de Acessibilidade.

Perfil técnico

Dos nomes anunciados até agora, entre primeiro e segundo escalão, todos têm um perfil mais técnico, como defendia Guerra desde o período eleitoral. São pessoas com currículo que demonstra conhecimento e experiência nas áreas onde irão atuar.

Dos oito contatados pelo Pioneiro, apenas um tem filiação partidária. O novo secretário de Segurança, José Francisco Mallmann é filiado ao PRB e foi secretário de Estado da mesma pasta do governo Yeda Crusius (PSDB). Tibiriçá Maineri também é filiado ao PRB e concorreu a vereador na eleição deste ano.

O perfil diferente dos secretariados "tradicionais" pode ser positivo ou negativo. Somente o tempo dirá se a aposta foi acertada ou não, entende o cientista político João Ignácio Pires Lucas.

Para ele, talvez exista, no início da gestão, dificuldade na relação com o Legislativo, já que esses nomes não têm circulação entre os vereadores. Geralmente, os secretários são vereadores licenciados ou ex-vereadores, que conhecem a dinâmica e as pessoas da Casa. Também pode haver dificuldade com o funcionalismo, em um primeiro momento.

— Em princípio, são pessoas de nomes em suas áreas, que têm prestígio. É um ponto positivo — destaca Pires Lucas.

Nomes confirmados até agora:

:: Secretaria de Esporte e Lazer

Marcia Rohr da Cruz, 37 anos, é graduada em Educação Física pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e em Administração de Empresas pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em Administração pela UCS. Possui experiência como analista de recursos humanos e também na área de educação física, atuando em academias e ginástica laboral. Marcia é conselheira do Conselho Regional de Educação Física. Não tem filiação partidária.

— Nosso planejamento será baseado em alguns documentos que são referências mundiais. Caxias é uma das 14 cidades brasileiras associadas à Associação Internacional de Cidades Educadoras. Vamos nos basear nas diretrizes das cidades educadoras e nos documentos da Unesco e Plano Nacional do Desporto. Não vai ser cortado nenhum programa.

:: Codeca

Amarilda Bortolotto, 52. Formada em Economia pela UCS, possui especialização em Planejamento Econômico e Gestão na Empresa e em Gestão de Negócio em Saúde. Atuou no Programa de Desenvolvimento de Dirigentes da Fundação Dom Cabral. Amarilda tem experiência de 27 anos na iniciativa privada, atuando em gestão de finanças, com passagens por empresas como Máquinas San Martin e Unimed Nordeste RS.

:: Secretaria da Fazenda

José Alfredo Duarte Filho. Economista formado pela Universidade Católica de Pelotas, cursa Direito na Faculdade Estácio de Sá, em Porto Alegre. Possui pós-graduação em Finanças Empresariais pela UFRGS, Planejamento Tributário Estratégico e Gestão de Tributos pela PUC-RS e Finanças Públicas e Tributação pela japonesa HITC (Hachioji International Training Center/Japan International Cooperation Agency). Entre 2015 e 2017, foi membro julgador do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) do Ministério da Fazenda. Foi membro julgador do Tribunal Administrativo de Recursos Tributários do Município de Porto Alegre e participou da implantação da Nota Fiscal Eletrônica no Estado do Rio Grande do Sul. É diretor e vice-presidente da Federasul/ACPA (Associação Comercial de Porto Alegre). Atua também como consultor financeiro e tributário.



:: Secretaria do Meio Ambiente

Patrícia Rasia, 44 anos. Formada em Direito pela UCS, possui especialização em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atua há 21 anos como advogada. Não tem filiação partidária.

— A prioridade neste momento é o canil municipal, por causa da situação. Os projetos em andamento, licitações, contratos, tudo isso será observado.



:: Secretaria da Saúde

Darcy Ribeiro Pinto Filho é médico graduado pela UCS. É cirurgião torácico, professor do curso de Medicina da UCS e integra a equipe médica do Hospital Geral.



:: Ipam

André Francisco Wiethaus, 46 anos. Formado em Direito pela UCS, é procurador do município desde 1995. Atua diretamente nas áreas de recursos humanos e licitações. Não tem filiação partidária.

— O Ipam tem nove cargos em comissão e dois deles não serão ocupados, que são da área administrativa. Eu vou assumir as funções. Então, eu também vou responder pela direção administrativa da área da saúde e da previdência.



:: Secretaria da Cultura

Adriana Antunes é jornalista e escritora, possui mestrado e doutorado em Letras. Já fez parte da Comissão de Avaliação dos Projetos do Financiarte e, atualmente, participa do Conselho de Cultura e da Film Comission. Integra o Centro de Leitura Quindim e foi uma das organizadoras do Órbita Literária. Adriana é também colunista do jornal Pioneiro e professora universitária.



:: Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Carlos Heinen, 63 anos. Formado em Administração de Empresas, é acionista da empresa Vidroforte. Foi presidente do Sindicato dos Vidros, Cerâmicas e Porcelanas do Rio Grande do Sul, presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul e vice-presidente do Centro das Indústrias dos Rio Grande do Sul para a Região Nordeste. Em 2013, recebeu o prêmio Administrador do Ano 2013. Não tem filiação partidária.

— A secretaria está bem estruturada, é bem enxuta, tem 10 funcionários e eles são bem comprometidos com a causa de emprego e trabalho. Estou muito satisfeito com o que vi lá e não teria o que dizer que precisaria ser corrigido. Temos que dar continuidade e buscar mais convênios com entidades que preparam para a formalização de quem trabalha sem CNPJ, porque contribui com empresas e impostos e as pessoas se sentem mais seguras.



:: Secretaria de Obras

Leandro Pavan é formado em Engenharia Mecânica pela UCS e possui mestrado e doutorado na área com titulação pela UFRGS. Com experiência de 20 anos na iniciativa privada, Leandro acumula passagens por empresas como Marcopolo e Bepo. Não tem filiação partidária.

— Não pode ser só pelo desafio, tem que ter uma harmonia de ideias.



:: Secretaria de Segurança

José Francisco Mallmann, 67 anos, é delegado aposentado da Polícia Federal, ex-superintendente da Polícia Federal do Rio Grande do Sul e secretário estadual de Segurança Pública do governo de Yeda Crusius (PSDB). É autor da Operação Lei Seca, instituída no Estado em 2007. Também esteve à frente das superintendências da Polícia Federal em Rondônia, Mato Grosso do Sul e Roraima. É filiado ao PRB.



:: Samae

Gerson Antonio Panarotto, 51 anos. Formado em Engenharia Civil pela UFRGS, atua na autarquia desde 1991, tendo passagens por diversas diretorias, como Divisão de Água, Divisão de Recursos Hídricos e Divisão de Planejamento Integrado. Conforme a assessoria, ele assume de forma provisória.



:: Procon

Luis Fernando Del Rio Horn, 42 anos. Possui formação em Direito e História. Tem especialização em Direito Civil, além de mestrado e doutorado na área. É professor da UCS e atua como advogado no Procon desde 2006. Não tem filiação partidária.

— Uma das nossas intenções é, considerando a expansão da nossa cidade, descentralizar a atuação do Procon, para que a gente possa ter outros locais de atendimento aos consumidores, além de permitir que aqueles consumidores que tiverem acesso à internet não precisem vir ao Procon.



:: Coordenadoria de Acessibilidade

Tibiriçá Vianna Maineri é formado em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Surdo, tem domínio da Língua Brasileira de Sinais (Libras) com Proficiência em Prolibras pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Possui ainda capacitação de instrutor, agente formador e Multiplicador de Libras pela Universidade de Brasília (UnB). Atuou como professor e instrutor de Libras na Escola de Ensino Especial Helen Keller, prefeitura de Caxias do Sul, Associação Cultural e Científica Virvi Ramos e Faculdade da Serra Gaúcha (FSG). Tibiriçá também foi presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiências, presidente e fundador da Sociedade dos Surdos de Caxias do Sul e presidente regional da Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos. Concorreu a vereador pelo PRB em outubro.



O que falta anunciar

:: Secretarias: Recursos Humanos e Logística; Turismo; Agricultura; Urbanismo; Trânsito, Transporte e Mobilidade; Planejamento; Habitação; e Educação.

:: Chefia de Gabinete e Procuradoria-Geral.

:: Fundação de Assistência Social (FAS)

:: Festa da Uva

:: Orçamento Comunitário (OC)

:: Coordenadoria de Comunicação